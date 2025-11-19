به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، عباس توانا امروز چهارشنبه ۲۸ آبان در گردهمایی مسئولان و شوراهای بسیج دانشگاههای استان فارس و در حاشیه اعزام گروهی از دانشجویان بسیجی استان به اجتماع بزرگ «پیشگامان رهایی» در تهران، برنامههای پیشبینیشده برای هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه یادواره شهدای دانشجو در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فارس بهصورت همزمان برگزار میشود، اظهار کرد: این یادوارهها بخش مهمی از برنامههای هفته بسیج را تشکیل میدهد و با همراهی فعال دانشجویان در دانشگاهها دنبال خواهد شد.
توانا، با اشاره به همزمانی ایام فاطمیه با هفته بسیج افزود: مراسم تشییع شهدای گمنام در برخی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در حال برگزاری است و فضای دانشگاهها حال و هوای متفاوتی پیدا کرده است.
وی، ماموریتهای بسیج دانشجویی را مبتنی بر نگاه آیندهساز دانشجویان دانست و بیان کرد: تربیت نیروهای متخصص و دغدغهمند تراز انقلاب اسلامی و نقشآفرینی تخصصی در عرصههای مختلف، از اهداف جدی بسیج دانشجویی است.
به گفته توانا، برگزاری مجموعهای از برنامههای هنری و فرهنگی از جمله شب شعر، جشنواره شعر، رونمایی از تولیدات هنری و رسانهای، تئاتر خیابانی، مسابقات فرهنگی و هنری، نمایشگاه عکس و اکران فیلم و مستند، از جمله برنامههایی است که در دانشگاههای فارس اجرا میشود.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس با اشاره به ضرورت حضور فکری و تخصصی دانشجویان در مسائل کلان کشور، رویکردهای بسیج دانشجویی را «دانشکدهمحوری»، «پایگاهمحوری»، «سیر مطالعاتی»، «گفتوگو محوری» و «مطالبهگری تخصصی» عنوان کرد و ادامه داد: اردوهای راهیان پیشرفت، مسابقات علمی، جشنوارهها، اردوهای علمی و نمایشگاههای دستاوردهای علمی نیز در برنامه هفته بسیج قرار دارد.
توانا، از برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع «خانواده، زن و اندیشه بسیجی در نگاه امامین انقلاب» خبر داد و گفت: کارگاههای متعدد و غرفههای خدمات مشاوره در حوزههای حقوقی، تحصیلی، روانشناسی، خانواده و مهارتهای زندگی در دانشگاهها برپا خواهد شد و تیمهای مشاوره نیز به اردوهای جهادی اعزام میشوند.
وی همچنین از راهاندازی پویشهای فرهنگی مانند کتابخوانی، برگزاری مسابقات ورزشی و اجرای رویدادهایی همچون مسابقات هنری «روایت مشق عشق» و تولید پادکست «روایت بسیج» در دانشگاههای فارس به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه خبر داد.
