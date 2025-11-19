به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «محمدمنان رئیسی» نماینده مردم قم و نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ظهر امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور در تحریریه خبرگزاری بین‌المللی ابنا، در جریان فعالیت‌های این خبرگزاری قرار گرفت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه این بازدید در جمع خبرنگاران این خبرگزاری حضور یافت و طی سخنانی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های رسانه‌ای در عصر کنونی بر ضرورت حمایت از این فعالیت‌ها پرداخت.

رسانه؛ خط مقدم جنگ روایت‌ها

منان رئیسی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت کار رسانه ای در عصر کنونی اظهار کرد: شما خبرنگاران خبرگزاری ابنا در خط مقدم کار رسانه ای قرار دارید. امروز جنگ رسانه ها و روایت ها در جریان است و کار شما در خبرگزاری ابنا در این زمینه موثر می باشد.

وی ادامه داد: در این پهنه جغرافیایی که ایران نام دارد، نظام جمهوری اسلامی به عنوان پرچمدار اهل بیت(ع) مستقر است. خط اشتراک ما در خط مقدم، ابتدا اعتقادات است و پس از آن، ملیت و جغرافیا می باشد. تلاش داریم که شعار انقلاب اسلامی ایران، جهانی شود. پیام انقلاب اسلامی، پیام اهل بیت(ع) و اسلام ناب است و این پیام در گام نخست از طریق روایت گری، قابل انتقال است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در خبرگزاری ابنا برای ایجاد بیشترین تاثیرگذاری، بهترین محتواها و سبک های انتقال پیام را انتخاب کنید. باید با نسل جوان به زبانی صحبت کنید که آنها با این زبان آشنا باشند تا بتوانید منشاء اثر باشید. عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی را در جمع خبرنگاران خبرگزاری ابنا می توان مشاهده کرده است.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایران، پرچمدار اسلام ناب است، تاکید کرد: مردم منطقه به دنبال اسلام ناب هستند، سند اثبات این مسئله، اتفاقاتی بود که در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی افتاد و مشاهده کردیم که مردم منطقه از پاسخ جمهوری اسلامی به تجاوز رژیم صهیونیستی، ابراز خوشحالی می کردند. گفتمان جمهوری اسلامی در دل مردم منطقه، جا باز کرده و اراده و قلب این ملت ها با جمهوری اسلامی ایران است، چون حرف این نظام، فطرت است. لذا ارزش کار شما در خبرگزاری ابنا، زیاد است.

انتقاد از تلاش‌ها برای تضعیف نهادهای فرهنگی

منان رئیسی با انتقاد از هجمه ها به نهادهای فرهنگی در کشور اظهار کرد: در چند وقت اخیر شاهد هجمه هایی علیه نهادهای فرهنگی همچون مجمع جهانی اهل بیت(ع) و جامعه المصطفی که در زمینه ترویج پیام انقلاب اسلامی ایران، فعال هستند، بودیم تا بودجه این نهادها کاهش و حتی صفر شود، در حالی که بودجه اختصاص یافته در قبال خدمات صورت گرفته توسط این نهادها به کشور، هیچ است. کل بودجه فرهنگی تنها یک و نیم درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای فرهنگی تقویت شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است بودجه کنترل شود، دولت باید جلوی بریز و بپاش ها در مجموعه های ناکارآمد خود را بگیرد. ما در مجلس شورای اسلامی ایران تلاش می کنیم که خللی در کار نهادهای فرهنگی به وجود نیاید.

