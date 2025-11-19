فارس، قطب توانمندسازی؛ کمیته امداد با ۲۷۰۰ نیروگاه خورشیدی، زنان سرپرست را به مسیر اقتصاد هدایت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مرتضی موصلی، مدیرکل کمیته امداد استان فارس، با تأکید بر تغییر پارادایم حمایتی از امداد به توانمندسازی اقتصادی، از گام‌های بلند برداشته شده در جهت خودکفایی خانوارهای تحت پوشش خبر داد.

وی اعلام کرد که امروز ۱۷۶ هزار خانوار در این استان تحت پوشش خدمات امداد قرار دارند که محوریت اصلی فعالیت‌ها بر اساس منویات مقام معظم رهبری، بر توانمندسازی استوار شده است.

اشتغال سبز و توسعه زنجیره‌های تولید

موصلی در تشریح اقدامات عملی در حوزه اقتصاد اظهار داشت: «ما دیگر تنها به کمک‌های معیشتی بسنده نکرده‌ایم. با افتخار اعلام می‌کنم که در شش ماه گذشته، ۲۷۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان راه‌اندازی کرده‌ایم که اغلب این پروژه‌ها متعلق به زنان سرپرست خانوار است و آن‌ها را به تولیدکنندگان انرژی تبدیل کرده است.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا سهمیه ایجاد اشتغال سال جاری را از ۲۰۰۰ نفر به ۶۰۰۰ نفر افزایش دهیم و بر توسعه زنجیره‌هایی نظیر فرش دستباف و دام تمرکز کنیم.

موصلی با اشاره به ایجاد صندوق تضمینی توسط کمیته امداد، تأکید کرد که این صندوق در حال حاضر جایگزین ضامن شده و روند اخذ تسهیلات را تسهیل می‌بخشد.

همچنین، در راستای رفع بحران مسکن که ۱۲ هزار نفر از زنان سرپرست را درگیر کرده است، وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت استاندار محترم و تأمین یارانه تکمیلی برای ۲۰۰۰ خانواده اولویت‌دار، شاهد خانه‌دار شدن بخش بزرگی از این عزیزان در آینده نزدیک باشیم و امنیت خاطر برای آن‌ها فراهم شود.

بالندگی فرهنگی در کنار اقتصاد

مدیرکل امداد فارس همچنین به موفقیت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: با مشارکت گسترده ۲۵ هزار نفر در جشنواره قرآنی، استان فارس جزو سه استان برتر کشور در این حوزه شناخته شد.

موصلی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان می‌دهد که خدمت‌رسانی به جامعه هدف، یک فرآیند چندوجهی است که با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، از اشتغال‌زایی تا ارتقای سطح فکری و فرهنگی، در مسیر امیدآفرینی برای خانوارها با قوت ادامه دارد.

..............................

پایان پیام/