به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) هفتمین دوره همایش بین‌المللی «سیره نبوی(ص) در طب» که در سومین حرم اهل بیت(ع) برگزار شد، تأکید کرد: هوش مصنوعی و تمامی فناوری‌ها مخلوق انسان هستند و انسان خود مخلوق خداوند است؛ بنابراین باید همواره توجه داشته باشیم که همه چیز در دنیا به نحوی از مخلوقات خداوند به شمار می‌آید.

رئیس عالی همایش «سیره نبوی در طب» نیز در این مراسم با یادآوری سابقه برگزاری این رویداد از سال ۹۲ و برگزاری آن هر دو سال یکبار، گفت: پیشرفت‌های علمی در حوزه جسم انسان روز به روز افزایش یافته و امروزه ژنتیک و نقش آن در سلامت انسان اهمیت ویژه‌ای یافته است، اما اخلاق و معنویت در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

محمدهادی ایمانیه ادامه داد: همایش سیره نبوی در طب در تلاش است ضمن ارتقای علم، سلامت معنوی و ارزش‌های اخلاقی را نیز ترویج دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان بانک‌های اطلاعاتی گسترده مرتبط با قرآن و اهل بیت(ع) را تحلیل و از آن‌ها در حوزه سلامت روان و معنویت بهره گرفت.

