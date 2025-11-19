شیراز، نگین درخشان تاریخ و تمدن ایران میزبان فرهیختگان جهان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمد حسن اسدی در نشستی صمیمی، میزبان جمعی از ایران‌شناسان، پژوهشگران ادبیات فارسی و استادان دانشگاه از سراسر جهان بود.

این نشست در سالن هتل همای شیراز و با حضور ایران‌شناسان برجسته، استادان دانشگاه، مسوولانی از مدیریت شهری و استانی، مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و استادان دانشگاه شیراز برگزار شد.

محمدحسن اسدی،شهردار کلان‌شهر شیراز، در آغاز این دیدار، با خوش‌آمدگویی به مهمانان بین‌المللی، ابراز افتخار کرد که مدیریت شهری شیراز میزبان چنین جمع فرهیخته‌ای است.

وی افزود: امیدوارم تاکنون در شیراز روزگار خوشی را سپری کرده باشید و در ادامه اقامت نیز خاطرات نیکویی در دفترچه زندگی‌تان ثبت کنید.

اسدی در بخشی از سخنان خود به تمدن کهن و ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کلان‌شهر اشاره کرد و افزود: شیراز، مهد تمدن، فرهنگ، ادب و هنر و شهری باستانی و تاریخی است که همه‌چیز را یک‌جا در خود دارد.

شهردار کلان‌شهر شیراز گفت: این شهر پایتخت محیط‌زیست آسیا بوده و شهر جهانی صنایع‌دستی نیز است و شهرداری شیراز دبیر شهر جهانی صنایع‌دستی به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه بین‌المللی شیراز خاطرنشان کرد: شیراز، عضو هیئت‌مدیره شهرهای تاریخی جهان و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مهم‌ترین کلان‌شهرهای جهان محسوب می‌شود.

سکاندار مدیریت شهری با بیان اینکه مهمانان از بافت تاریخی و فرهنگی شهر، از جمله بازار وکیل، ارگ کریم‌خان، مسجد وکیل و حمام وکیل بازدید کرده‌اند، بر غنای تاریخی این شهر تأکید کرد و گفت: شیراز شهری است با بافت به‌جای‌مانده از دوران کریم‌خان زند؛ زمانی که برای آخرین بار پایتخت سیاسی ایران بود.

وی به ویژگی‌های محیط‌زیستی و اجتماعی شیراز نیز اشاره و بیان داشت: این شهر باغات قصردشت را در خود جای داده و در طول سال حتی یک روز هم آلودگی ندارد.

اسدی افزود: شیراز، پایتخت نشاط اجتماعی است و شیرازی‌ها در سال گذشته رکورد پیاده‌روی را شکستند و امسال نیز بزرگ‌ترین پیاده‌روی جهان را رقم زدند.

این مقام ارشد شهری در بخش دیگری از سخنان خود، به عظمت تاریخی شیراز پرداخت و ادامه داد: از شهری با شما سخن می‌گویم که با سه‌هزار روایت تاریخی، روزگاری پیش از رم و یونان، پایتخت جهان بود؛ شهری که به‌سبب وسعتش امپراتوری خورشیدش غروب نمی‌کرد. شهری که در آن نشانی از جنگ، تنش، تحقیر و خشونت دیده نمی‌شود؛ آنچه دیده می‌شود آرامش، صلح و وقار است. شهری که چهار مرتبه پایتخت سیاسی ایران بوده و تاریخ در آن هیچ‌گاه متوقف نشده است.

وی حضور مهمانان را فرصتی مغتنم و به فال نیک گرفت و بر اشتراک آرمانی به نام ایران تأکید کرد.

شهردار شیراز با اشاره به ضرورت تداوم چنین رویدادهایی پیشنهاد کرد: به‌نظر می‌رسد باید با صلاحدید مسئولان دبیرخانه‌ای تعریف شود تا این برنامه به‌صورت مستمر و دائمی پیگیری و توسعه یابد.

بنابراین گزارش، این نشست، فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و پاسداشت میراث غنی فرهنگی و تاریخی شیراز در میان اندیشمندان داخلی و بین‌المللی است.

..............................

پایان پیام/