به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مرد ۵۱ ساله استرالیایی به نام شون دیوید شارمن به ۱۸ ماه برنامه اجباری بازپروری محکوم شد، پس از آن‌که در ایمیل‌هایی آمیخته با نژادپرستی و زن‌ستیزی، سناتور افغانستانی‌تبار فاطمه پیمان را به قتل تهدید کرد.

قاضی ادعای مستی متهم را نپذیرفت و تأکید کرد متن ایمیل‌ها کاملاً روشن، منسجم و بدون خطا بوده و نشان می‌دهد تهدیدها آگاهانه صورت گرفته است.

وی در ایمیل های خود، خانم پیمان را «تروریست داخلی» و «مسلمان نفرت‌انگیز» خطاب کرده است.

فاطمه پیمان در سال ۲۰۲۲ از حزب کارگر استرالیا وارد سنای استرالیا شد. خانم پیمان از منتقدان صریح‌الهجه «نسل‌کشی» اسرائیل در غزه و حامی فلسطینی‌ها است؛ آنچه او را اخیرا به یک سناتور جنجالی در استرالیا بدل کرده است.

..........................

پایان پیام