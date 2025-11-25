اقدام جنجالی سناتور استرالیایی؛ هانسون با برقع وارد سنا شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پائولین هانسون، سناتور ۷۱ ساله و رهبر حزب راستافراطی «یک ملت» استرالیا، روز دوشنبه سوم آذر برای دومین بار با پوشیدن برقع وارد صحن سنای این کشور شد؛ اقدامی که به دنبال مخالفت سنا با طرح او برای ممنوعیت برقع در اماکن عمومی انجام گرفت. هانسون پس از ورود به صحن بر روی صندلی خود نشست و فضای مجلس را ملتهب کرد.
این حرکت هانسون یادآور اقدام مشابه او در سال ۲۰۱۷ بود؛ زمانی که او برای نخستین بار با پوشیدن برقع وارد سنا شد و واکنشهای گستردهای را برانگیخت. او اینبار نیز مدعی شد هدفش «هشدار درباره خطرات پوشش کامل صورت» است و پارلمان باید استفاده از برقع را محدود یا ممنوع کند.
ورود نمایشی هانسون با واکنش تند سناتورهای حزب کارگر، اپوزیسیون و حزب سبز همراه شد. پنی وُنگ، رهبر سنا از حزب کارگر، پیشنهاد تعلیق او را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با رأی مثبت سناتورها به تصویب رسید. با وجود این، هانسون حاضر به ترک صحن نشد و جلسه موقتاً متوقف شد.
سناتورهای مسلمان استرالیا، از جمله مهرین فاروقی و فاطمه پیمان، اقدام هانسون را «نژادپرستانه»، «توهینآمیز» و «شرمآور» توصیف کردند. آنها تأکید کردند که پوشیدن برقع بخشی از آزادی دینی زنان مسلمان است و چنین نمایشهای سیاسی به تقویت نفرتپراکنی، تبعیض و قطبیسازی اجتماعی دامن میزند.
در جامعه مسلمانان استرالیا نیز این اقدام با نگرانی عمیق روبهرو شده است. فعالان و نهادهای اسلامی هشدار میدهند که رفتارهای تحریکآمیز از سوی چهرههای سیاسی باعث افزایش ترس، ناامنی و حملات لفظی و فیزیکی علیه زنان مسلمان میشود. آنان تأکید دارند که این روند بخشی از موج رو به رشد اسلامهراسی در کشور است.
با وجود موج انتقادات، هانسون با انتشار تصویری از خود در فیسبوک بر مواضع خود پافشاری کرد و حرکتش را «اقدامی هشداردهنده» خواند. او بار دیگر خواستار ممنوعیت پوشش کامل صورت در اماکن عمومی شد؛ موضعی که در سالهای اخیر بارها از سوی گروههای راستافراطی مطرح شده و همچنان یکی از محورهای بحثبرانگیز در فضای سیاسی استرالیاست.
