به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پائولین هانسون، سناتور ۷۱ ساله و رهبر حزب راست‌افراطی «ملت واحد»، پس از ورود به صحن سنای استرالیا با پوشیدن برقع در روز دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵، با یکی از شدیدترین واکنش‌های پارلمانی در دهه‌های اخیر روبه‌رو شد. او این اقدام را در اعتراض به مخالفت سناتورها با بررسی لایحه‌اش برای ممنوعیت برقع و هر نوع پوشش کامل صورت در اماکن عمومی انجام داد. این حرکت نمایشی باعث آشفتگی فضای سنا شد و به سرعت خشم سناتورهای دیگر را برانگیخت.

سناتورها در همان روز او را از ادامه جلسه تعلیق کردند و در پی امتناع هانسون از عذرخواهی، یک روز بعد—سه‌شنبه ۲۵ نوامبر—با تصویب یک قطعنامه توبیخی، او را به مدت هفت نشست متوالی از حضور در جلسات سنا محروم کردند؛ تصمیمی که یکی از سخت‌ترین مجازات‌های اعمال‌شده بر یک سناتور در سال‌های اخیر توصیف شده است. با توجه به پایان کار پارلمان در روز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، این تعلیق تا بازگشایی مجلس در فوریه سال آینده ادامه خواهد داشت.

همچنین اقدام هانسون با محکومیت شدید سناتورهای مسلمان روبه‌رو شد. فاطمه پیمان، سناتور مستقل که خود با پوشش حجاب به صحن سنا می‌رود، استفاده سیاسی هانسون از برقع را «توهین‌آمیز» و «شرم‌آور» خواند. مهرین فاروقی، دیگر سناتور مسلمان، نیز این اقدام را ادامه رفتارهای ضدمسلمانانه هانسون دانست. شایان ذکر است هانسون پیش‌تر نیز در یک پرونده قضایی به دلیل انتشار مطالب نژادپرستانه علیه فاروقی محکوم شده بود و اکنون در حال تجدیدنظرخواهی است.

در ادامۀ موج انتقادها، راطب جنید، رئیس «فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا»، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پوشیدن برقع توسط هانسون «بخشی از الگوی رفتاری اوست که بارها مسلمانان، مهاجران و اقلیت‌ها را هدف قرار داده است». او هشدار داد که چنین اقدامات تحریک‌آمیزی به افزایش اسلام‌هراسی و تشدید فضای نفرت در جامعه منجر می‌شود.

این رخداد موجی از نگرانی در میان جامعه مسلمانان استرالیا ایجاد کرده، به‌ویژه درباره پیامدهای منفی آن برای زنان مسلمان که به دلیل پوشش دینی خود بیشتر در معرض تبعیض و حملات لفظی قرار می‌گیرند. فعالان اجتماعی می‌گویند نمایش‌های سیاسی مانند اقدام هانسون می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به رفتارهای تبعیض‌آمیز و افزایش حملات اسلام‌هراسانه بیانجامد.

