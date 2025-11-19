به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این دیدار در محل ویژه رهبری مذهبی دروزیان لبنان، «بیتالطائفة»، برگزار شد. دو طرف درباره نقش ایران در عرصههای علم و معرفت، گفتوگو میان ادیان و مذاهب، و ضرورت همکاری برای ایجاد وحدت میان مسلمانان بحث و تبادل نظر کردند.
رهبر روحانی دروزیان با اشاره به تاریخ این طایفه گفت نام واقعی آنان «الموحّدون» است و عنوان «دروز» بعدها به آنان افزوده شد. وی بر ضرورت مقاومت در برابر اشغالگران و احترام به اراده ملتها تأکید کرد و رژیم صهیونیستی را عامل تجاوز و جنایت علیه جنبشهای مقاومت دانست.
سفرهای رهبر دروزیان به ایران
شیخ ابوالمنی افزود تاکنون ۹ بار به ایران سفر کرده و آخرین سفر او همراه با هیأتی علمایی و مدنی به دعوت وزارت امور خارجه ایران و توصیه ولید جنبلاط انجام شده است.
وی ضمن قدردانی از حسنظن رایزن فرهنگی ایران گفت: «ما و شیعیان یکدل و همدل هستیم» و احترام ویژهای برای مذهب تشیع قائل است. او همچنین از پیشنهاد خود به سفیر واتیکان برای دیدار پاپ با رؤسای طوایف مسیحی در سفر آینده به لبنان یاد کرد.
مرتضوی نیز با ستایش استحکام و پایداری طایفه دروز، تأکید کرد که این طایفه میتواند طرحهایی برای وحدت اسلامی ارائه دهد و شعار «امت واحده» را از لبنان تا سراسر جهان اسلام محقق سازد.
در پایان، دو طرف بر تقویت روابط میان علمای مسلمان در سراسر جهان و برگزاری مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی مشترک توافق کردند.
........
پایان پیام/
نظر شما