به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با شدت گرفتن درگیریها در استان سویداء سوریه و همزمان با اعلام توافق خروج نیروهای حکومت جولانی از این منطقه، بار دیگر توجه رسانهها و تحلیلگران به طایفه دروزی جلب شده است؛ اقلیتی مذهبی با پراکندگی جغرافیایی خاص و جایگاه سیاسی تأثیرگذار در منطقه که این روزها نامشان در کنار حملات اسرائیل به خاک سوریه با ادعای حمایت از دروزیان مطرح میشود.
دروزیها که بهعنوان طایفهای عرب با آیینی خاص و پنهانکارانه شناخته میشوند، در کشورهای مختلفی چون سوریه، لبنان، اردن و مناطق اشغالی از جمله جولان حضور دارند. در سوریه، تمرکز اصلی آنان در استان سویداء، نواحی از استان قنیطره و نیز منطقه جرمانا در اطراف دمشق است.
در حالی که بیش از ۲۰ هزار نفر از دروزیان جولان اشغالی هنوز خود را سوری میدانند، بسیاری از دروزیان ساکن اسرائیل هویت اسرائیلی پذیرفتهاند و حتی در ارتش و نیروهای امنیتی این رژیم نیز فعالیت دارند.
با آنکه دروزیان جمعیت نسبتاً کمی دارند، اما نقشی پررنگ در سیاستهای کشورهای محل سکونتشان ایفا میکنند. در اسرائیل، جمعیت آنها حدود ۱۵۰ هزار نفر است و برخی از آنها به مناصب بالا در ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی رسیدهاند.
در سال جاری، بهویژه در بحبوحه جنگ غزه، اسرائیل بارها با ادعای حمایت از دروزیان سوریه به مناطقی از خاک این کشور حمله کرده است. این در حالی است که تحلیلگران سیاسی و سیاستمدارانی مانند ولید جنبلاط از رهبران سرشناس دروزی لبنان، این ادعا را رد کرده و خواستار پرهیز از درخواست حمایت بینالمللی شدهاند.
برخی رهبران دروزی در سوریه مانند شیخ «حکمت الهجری» خواستار مقاومت در برابر حکومت جولانی، شده و حتی خواهان حمایت بینالمللی از جمله اسرائیل برای دروزیان سویداء شدهاند؛ موضعی که با مخالفت جدی برخی دیگر از رهبران دروزی مواجه شده و آن را تهدیدی برای وحدت ملی سوریه دانستهاند.
