رزمایش «توسعه مخاطبان بسیجی» با رمز «یا فاطمة الزهرا (س)» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی و ابلاغ رمز رزمایش «توسعه مخاطبان بسیجی» به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در مرکز فرهنگی ۳۱۳ در مسجد جمکران و با حضور سرتیپ پاسدار فتح الله جمیری، فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع)، و اصحاب رسانه برگزار شد. در ابتدای این نشست خبری، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک فرارسیدن هفته بسیج، رزمایش ده روزه توسعه مخاطبان بسیجی در استان قم رسماً آغاز گردید.

به گزارش خبرنگار ابنا، سرتیپ پاسدار جمیری در این مراسم بیان کرد که مجموعه بسیج یک تفکر و یک نهاد شناخته‌شده است که امروز نه‌تنها در ایران اسلامی، بلکه در سراسر دنیا مطرح است و با تفکر خداجویی، خداباوری و خودباوری، باعث ایجاد پایه‌های مقاومت در جهان شده است. وی خاطرنشان کرد که دشمن امروز از ابزار فضای مجازی برای حفظ و گسترش سلطه خود بر دنیا استفاده می‌کند و ضرورت دارد که تمامی اقشار در این موضوع فعال باشند. فرمانده معظم کل قوا نیز فرموده‌اند که اگر مسئولیت رهبری را نداشتند، حتماً مدیریت فضای مجازی را عهده‌دار می‌شدند. وی به اقداماتی همچون نشان دادن تلفن همراه توسط شخص ملعونی مانند «ناتانیو» (نتانیاهو) در سازمان ملل اشاره کرد که نشان می‌دهد دشمن از این تجهیزات برای جنگیدن با دنیا استفاده حداکثری می‌کند.

رمز رزمایش توسعه مخاطبان در فضای مجازی

فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) با تاکید بر اینکه مقابله با دشمن نیازمند تمرین و رزمایش از مسیر فضای مجازی است، اعلام کرد که بسیج دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی برای مقابله با حملات و تهاجماتی است که کشور، خانواده‌ها و اصل نهاد خانواده را هدف قرار داده است. وی این رزمایش ده روزه را یک تمرین برای تداوم فعالیت‌ها در طول ۳۶۵ روز سال دانست. سرتیپ جمیری در ادامه، رمز این رزمایش را که به برکت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) انتخاب شده است، سه‌بار تکرار فرمود: «یا فاطمة الزهرا، یا فاطمة الزهرا، یا فاطمة الزهرا (س)». وی همچنین بر لزوم پیوستن حداکثری و جذب اقشار تأثیرگذار نظیر معلمان، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، ائمه جماعت و اساتید حوزه، و تقویت هم‌افزایی‌های خانوادگی در این رزمایش تاکید کرد و خواستار آن شد که از صرف هزینه برای جذب حساب‌های کاربری جعلی و اکانت‌های فیک پرهیز گردد تا شأن بسیج خدشه‌دار نشود.

بسیج، ارتش خدایی و الگوی مقاومت

سرتیپ جمیری در تشریح کارنامه بسیج، به اقدامات بزرگ آن در طول چهل و شش سال اشاره کرد. وی گفت در ابتدای انقلاب، زمانی که گروه‌های مختلف نظیر منافقین قصد تجزیه کشور در غرب، شمال و جنوب را داشتند، بسیجیان پرچم مقابله با نفاق و تجزیه را به دست گرفتند. همچنین در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، اولین کسانی که در مرزها حضور یافتند بسیجیان بودند؛ در حالی که طرح متجاوزان این بود که در یک هفته خود را به تهران برسانند، به دلیل حضور مقتدر بسیج مردمی بیش از چهل روز پشت دروازه‌های خرمشهر متوقف شدند. وی آمار اعزام‌شدگان از استان قم را بسیار درخشان و بی‌بدیل دانست و اعلام کرد که بیش از ۲۶ هزار نفر رزمنده (در قالب بیش از ۱۲۰ هزار اعزام) از نیروهای بسیجی فقط از استان قم در مرزها حضور پیدا کردند.

وی تصریح کرد که تفکر بسیج به کشورهای همسایه نیز گسترش یافت؛ به‌گونه‌ای که هسته‌هایی در لبنان شکل حزب‌الله، در عراق شکل حشدالشعبی و در یمن شکل بسیج فعال را به خود گرفتند. وی افزود: امروز فراتر از منطقه، هرگاه استکبار جهانی (آمریکا) کشوری را تهدید کند، از روش همین بسیج استفاده می‌کنند؛ یعنی مردم خود را سازماندهی می‌کنند و در واقع، یک الگو برای مقابله با استکبار جهانی در سراسر عالم ساخته شده است.

وی در پایان این بخش با بیان اینکه بسیج وقف اسلام و ایران اسلامی شده است، به سخن رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که فرموده‌اند: «بسیج یعنی امیرالمؤمنین (ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود». وی همچنین حضرت فاطمه زهرا (س) را یک الگوی بسیجی برای زنان و مردان دانست. به همین دلیل، شعار این هفته «بسیج مردم، اقتدار ملی» انتخاب شده است.

