خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا:یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ در معرض آرا و تفسیرهای گوناگون قرار گرفته و همواره دچار افراط و تفریط شده است شخصیت و جایگاه فردی در سر موضوعی خانوادگی و اجتماعی زن است. امروزه نیز کج اندیشیها و عدم تعادل در این باب، در جوامع مختلف فراوان به چشم میخورد در این میان تنها چشمه زلال، مکتب انبیا و اوصیای الهی است که به دور از هرگونه افراط و تفریط و با تکیه بر وحی و استمداد از خالق هستی به ترسیم جایگاه حقیقی زنان متناسب با آفرینش آنان پرداخته است.

مسائل زنان از گذشته تاکنون همواره مورد بحث و گفتگو بوده است و همانطور که در ادیان الهی می بینیم این مساله بیان شده و در قرآن کریم و روایت اسلامی مطالب فراوانی در مورد زنان دیده می شود با این حال مدتی است که این موضوع بیش از گذشته مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. در غرب با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرUDHR¹در سال ١٩٤٨م یا اسناد دیگری همچون کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان CEDAW²در سال ۱۹۷۹م مسائل زنان دوره جدیدی را آغاز کرده است پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سهم زنان در شکل گیری انقلاب و نیز حضور چشم گیر آنان در دفاع مقدس و بخشهای گوناگون جامعه سبب گردیده است مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران نیز در کانون بحث و گفت و گوها قرار گیرد و پژوهشهای فراوانی درباره آن صورت گیرد. با این حال موضوع الگوها از میان مسائل زنان واجد اهمیت خاصی است. این موضوع به رغم اهمیتی که دارد آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری در آثار خویش به این موضوع توجه کرده است و راجع به مسائل زنان تألیفات سودمندی دارند³ آیات عظام عبدالله جوادی آملی و حسین نوری همدانی نیز درباره مسائل زنان قلم زده و هر یک کتابی درباره آن تألیف کرده اند ⁴این آثار هر چند به طور خاص به مقوله الگوهای زنان مربوط نیست ولی راجع به آن مباحث قابل توجهی دارند آثار دیگری نیز از دیگران به صورت کتاب یا مقاله منتشر شده است که نوشتار از آنها بهره برده است.

امام خمینی و مقام معظم رهبری در سخنرانیهای خویش در مناسبتهای گوناگون درباره اهمیت مسائل زنان و مسئله الگوشناسی و الگوگزینی به طورمکرر مطالبی ایراد کرده اند اخیراً به همت بعضی اندیشمندان، مجموعه سخنان مقام معظم رهبری درباره زنان و مسائل آنان گردآوری و با عنوان نقش و رسالت زنان منتشر شده است ⁵با توجه به موقعیت امام خمینی و آیت الله خامنه ای در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی ،ایران آرا و اندیشه های آنها تأثیر زیادی در گفتمان سازی درباره زنان بر جای میگذارد. با بروز انقلاب اسلامی و شعار بازگشت به اسلام ناب محمدی از سوی امام خمینی(ره) ، احیای شخصیت زن مسلمان نیز چه در نظر و چه در عمل، جلوه ای دیگری یافت از جنبۀ نظری، دیدگاهی جدید در باب زن و ارزشهای او در جهان امروز پدید آمد و در صحنه ،عمل زنان در مسائل ،سیاسی فرهنگی و اجتماعی پا به پای مردان و گاه مقدم بر آنان در سرنوشت جامعه نقش آفرین شدند.

اسفند سال ۱۳۹۱ به منظور گرامیداشت مقام و منزلت بانوان شهید و تجدید پیمان با ،آنان کنگره ملی هفت هزار شهید زن کشور با قرائت پیام مقام معظم رهبری برگزار گردید پیام معظم له حاوی نکات بسیار مهمی درباره زنان است ، آنجا بود که عبارت الگوی سوم زن مسلمان بازگو شد.

پاورقی

1. Universal Declaration of Human Rights.

2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

3.ر.ک: مرتضی مطهری نظام حقوق زن در اسلام ، مجموعه آثار، ج ۱۹

4.رک عبدالله جوادی آملی زن در آینه جلال و جمال حسین نوری همدانی جایگاه بانوان در اسلام گروهی از مؤلفان بانوان نمونه

5. ر.ک امیرحسین بانکی پور فرد؛ رسالت و نقش زنان عناوین مجلدات این مجموعه به ترتیب عبارت است از عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی - اسلامی الگوی زن»، «زن و خانواده»، «جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسلام و تجدد و عرصه های حضور اجتماعی زن».