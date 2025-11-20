درخواست نبیه بری برای برگزاری نشست شورای امنیت در پی حمله اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، امروز چهارشنبه از دولت این کشور خواست به‌دلیل کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱ تن بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به روستای «الطیری» در جنوب لبنان، برای برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت اقدام کند.

به گزارش آناتولی، پیش‌تر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که یک نفر در اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی که در مقابل یک اتوبوس مدرسه در روستای الطیری از توابع بنت جبیل در حال حرکت بود، شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

نبیه بری گفت: دشمن اسرائیلی بار دیگر جنایت خود را با هدف قرار دادن غیرنظامیان، کودکان و دانشجویان تکرار می‌کند و خود را فراتر از بازخواست و محکومیت می‌پندارد.

او افزود: لبنان امروز موظف است برای تثبیت حق مشروع خود و محکوم کردن نقض‌های اسرائیل، خواستار برگزاری فوری جلسه شورای امنیت سازمان ملل شود.

از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی هر روز آتش‌بس میان خود و حزب‌الله را نقض کرده و این امر به کشته و زخمی شدن صدها نفر منجر شده است.

