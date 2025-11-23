وزارت بهداشت لبنان؛ ۵ شهید و ۲۸ زخمی در حمله اسرائیل به ضاحیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حادثه انفجاری در خیابان العریض ضاحیه جنوبی بیروت رخ داد و طبقات چهارم و پنجم یک ساختمان ۱۰ طبقه در حاره حریک هدف قرار گرفت.

مرکز فوریت‌های پزشکی لبنان آمارهای متفاوتی منتشر کرده است؛ در برخی گزارش‌ها شهادت ۵ نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر و در برخی دیگر شهادت یک نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر اعلام شده است.

خبرنگار المیادین نیز از شهادت یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر طبق آمار اولیه خبر داد.

ادعاهای رژیم صهیونیستی

دفتر نتانیاهو مدعی شد ارتش اسرائیل رئیس ستاد حزب‌الله را هدف قرار داده است.

رسانه‌های صهیونیستی ادعا کردند ابوعلی طباطبائی، مرد شماره دو حزب‌الله، هدف حمله بوده است.

کانال‌های تلویزیونی اسرائیل گزارش دادند نخست‌وزیر و وزیر جنگ این رژیم حمله را تأیید کرده‌اند و این سومین تلاش برای ترور طباطبائی بوده است.

واکنش‌ها و پیامدها

آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد اسرائیل قبل از حمله واشنگتن را در جریان قرار نداده و تنها زمان حمله را اطلاع داده است.

ارتش لبنان حلقه امنیتی در منطقه ایجاد کرده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند تغییری در دستورات نظامی در شمال اراضی اشغالی پس از این حمله ایجاد نشده است و فرماندهان جبهه شمالی منتظر نتایج هستند.

