وزارت بهداشت لبنان؛ ۵ شهید و ۲۸ زخمی در حمله اسرائیل به ضاحیه

۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵
رسانه‌ها از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت خبر دادند؛ حمله‌ای که یک ساختمان مسکونی را هدف قرار داد و تاکنون دست‌کم ۳۳ شهید و زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حادثه انفجاری در خیابان العریض ضاحیه جنوبی بیروت رخ داد و طبقات چهارم و پنجم یک ساختمان ۱۰ طبقه در حاره حریک هدف قرار گرفت.

  • مرکز فوریت‌های پزشکی لبنان آمارهای متفاوتی منتشر کرده است؛ در برخی گزارش‌ها شهادت ۵ نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر و در برخی دیگر شهادت یک نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر اعلام شده است.

  • خبرنگار المیادین نیز از شهادت یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر طبق آمار اولیه خبر داد.

ادعاهای رژیم صهیونیستی

  • دفتر نتانیاهو مدعی شد ارتش اسرائیل رئیس ستاد حزب‌الله را هدف قرار داده است.

  • رسانه‌های صهیونیستی ادعا کردند ابوعلی طباطبائی، مرد شماره دو حزب‌الله، هدف حمله بوده است.

  • کانال‌های تلویزیونی اسرائیل گزارش دادند نخست‌وزیر و وزیر جنگ این رژیم حمله را تأیید کرده‌اند و این سومین تلاش برای ترور طباطبائی بوده است.

واکنش‌ها و پیامدها

  • آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد اسرائیل قبل از حمله واشنگتن را در جریان قرار نداده و تنها زمان حمله را اطلاع داده است.

  • ارتش لبنان حلقه امنیتی در منطقه ایجاد کرده است.

  • رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند تغییری در دستورات نظامی در شمال اراضی اشغالی پس از این حمله ایجاد نشده است و فرماندهان جبهه شمالی منتظر نتایج هستند.

