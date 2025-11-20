هتک حرمت به ساحت قرآن کریم در آمریکا از سوی حامی ترامپ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دیربورن میشیگان، تلاش یک فعال حامی ترامپ برای بیاحترامی به قرآن باعث تنش میان او و ساکنان مسلمان شد.
جیک لانگ هنگام اهانت به قرآن با واکنش شدید مردم روبهرو شد و یکی از ساکنان مانع این اقدام شد.
پس از بالا گرفتن درگیری، پلیس با ایجاد خط امنیتی در خیابان میشیگان اوضاع را تحت کنترل قرار داد. این شهر که یکی از بزرگترین جوامع مسلمان آمریکا را در خود جای داده، پیشتر نیز هدف اسلامستیزان قرار گرفته بود.
پیش از این نیز کشورهای غربی مانند سوئد و دانمارک نیز به بهانه آزادی بیان اجازه هتک حرمت به قرآن را داده بودند، اما این تلاشها با واکنش منفی ساکنان مسلمان و ممانعت آنها از این اقدام مواجه شده بود.
