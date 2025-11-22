لحظه جنجالی در کاخ سفید؛ ترامپ از ممدانی خواست او را »فاشیست« بنامد!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار نخست میان رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ و شهردار منتخب نیویورک زهران ممدانی در کاخ سفید روز جمعه صحنهای متفاوت و در عین حال لحظهای پرحاشیه را رقم زد.
در جریان نشست، وقتی از ممدانی پرسیده شد آیا همچنان ترامپ را «فاشیست» میداند ـ همان عبارتی که پیشتر درباره او به کار برده بود ـ ترامپ سخن او را قطع کرد و گفت: «اشکالی ندارد، فقط بگو بله، این سادهتر از توضیح دادن است. من مشکلی ندارم.» در نهایت ممدانی پاسخ داد: «بله.»
این اتفاق در حالی رخ داد که فضای کلی دیدار مثبت بود و ترامپ آن را «عالی و بسیار ثمربخش» توصیف کرد. او با اشاره به ریشههای نیویورکی خود، بر تمایل مشترکشان برای موفقیت شهر تأکید کرد و درباره موضوعاتی چون مسکن و هزینههای زندگی سخن گفت.
ترامپ همچنین تهدیدات پیشین خود درباره قطع کمکهای فدرال به نیویورک را کماهمیت دانست و گفت: «انتظار دارم به او کمک کنم، نه اینکه آسیب بزنم.» برخلاف برخی چهرههای حزبش، ترامپ از توصیف ممدانی به عنوان «جهادی» خودداری کرد و او را «مردی عقلانی» خواند.
از سوی دیگر، ممدانی بر ضرورت رسیدگی به مشکل گرانی برای شهروندان نیویورک تأکید کرد و ضمن قدردانی از گفتوگو، ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک ادامه یابد.
