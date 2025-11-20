ایام فاطمیه در استان بلخ؛ شهر مزارشریف به یاد حضرت زهرا(س) حس برادری گرفته است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدحیدر هاشمی، امام جمعه شیعیان در استان بلخ میگوید که شهر مزارشریف به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه زهرا(س) حس برادری گرفته است.
امروز پنجشنبه(۲۹ آبان) در بسیاری از مناطق شیعهنشین افغانستان از جمله استان بلخ و بامیان، برای شهادت حضرت فاطمه(س) مجلس عزاداری برپا شده است.
حجتالاسلام هاشمی در مراسمیکه از سوی موسسه خیریه «سیدالشهدا(ع)» در شهر مزارشریف برگزار شده بود، طی سخنانی به توصیف شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و گفت: امروز نام حضرت زهرا(س) در سطح جهانی مطرح است. به سهم خود میگویم هیچ شخصیتی را پیامبر به اندازه حضرت زهرا یاد نکرده است. قرآن کریم در آیه ۴۱ سوره احزاب میفرماید که خداوند را زیاد یاد کنید، امام صادق(ع) درباره این آیه فرموده که این ذکر خدا، تسبیح حضرت زهرا(س) است.
امام جمعه شیعیان مزار شریف ادامه داد: خوشحالیم که فضای شهر ما با عبارات تسبیحات حضرت زهرا(س) معطر است و از دین و از حقیقت و قرآن گواهی میدهد. ما واقعا احساس آرامش میکنیم که نیروهایی داریم در همه عرصهها کار میکنند و این همان همدلی را نشان میدهد.»
حجتالاسلام هاشمی خاطرنشان ساخت که اگر امروز فضای شهر مزارشریف حس برادری به خود گرفته است، این یاد حضرت زهرا(س) است.
از سوی دیگر، مراسم عزاداری با شکوهی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با انبوهی از پیروان و محبان اهلبیت(ع) در مرکز استان بامیان برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم محقق، عضو مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان پیرامون شخصیت و جایگاه آن حضرت سخنرانی و روضهخوانی کرد.
شایان ذکر است، مراسمهای عزاداری شیعیان افغانستان در سال جاری در ایام فاطمیه نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بسیاری از حسینیهها و مراکز شیعی از یک هفته بدینسو شاهد برگزاری مراسمهای عزاداری هستند؛ هرچند محبان اهلبیت(ع) با توجه به شرایط خاص افغانستان، از طرح مسائل اختلافی و بیان برخی حوادث در ذکر مصائب حضرت زهرا(س) خودداری میکنند.
