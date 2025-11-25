۲۵۰۰ کامیون ایرانی ۱۱۰ روز در مرز افغانستان به دلیل قوانین طالبان معطل ماندند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جاده منتهی به گمرک دوغارون، صف طولانی کامیونهای ایرانی که بیش از ۱۱۰ روز در انتظار تعیین تکلیف هستند، به یکی از بیسابقهترین توقفهای تجاری در شرق کشور تبدیل شده است.
بر اساس گزارشها، در دو مرز دوغارون و میلک مجموعاً حدود ۲۵۰۰ کامیون به دلیل تصمیم ناگهانی حکومت سرپرست افغانستان مبنی بر کاهش استاندارد مجاز گوگرد در گازوئیل امکان ورود به افغانستان را از دست دادهاند.
حکومت سرپرست افغانستان در تاریخ ۱۰ مرداد، بدون صدور هیچگونه اطلاع قبلی برای طرف ایرانی، استاندارد گوگرد سوخت وارداتی را تغییر داد؛ اقدامی که باعث شد هزاران محموله در حال حرکت در مرزها متوقف و عملاً دچار خسارتهای سنگین شوند.
همزمان، ترکمنستان و ازبکستان با عرضه گازوئیل هماهنگ با استاندارد جدید، توانستهاند سهم خود را در بازار سه میلیارد دلاری سوخت افغانستان بهسرعت افزایش دهند و بخش مهمی از نیاز این کشور را تأمین کنند.
