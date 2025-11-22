به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین کرباسی، در ویژه برنامه حجاب فاطمی و عفاف زینبی که با عنوان مفلحون و با حضور اعضا و کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان قم در حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع (علیه السلام) برگزار شد، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع)، امر به معروف و نهی از منکر را بنیادی‌ترین فریضه الهی و رکن تحقق جامعه اسلامی توصیف کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» اظهار کرد: قرآن کریم تصریح می‌کند که رستگاری جامعه در گرو شکل‌گیری گروهی فعال و آگاه است که به خیر دعوت کرده و به صورت مستمر امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری کنند.

دبیر ستاد امر به معروف قم با بیان اینکه طبق روایات، این فریضه راه انبیا و روش صالحان است، افزود: در کلمات امام باقر(ع) آمده است که به واسطه امر به معروف و نهی از منکر، تمام واجبات اقامه می‌شود و جامعه به صلاح می‌رسد. اگر این وظیفه الهی در جامعه تقویت شود، کسب‌وکارها پاک و حلال می‌شود، حقوق تضییع‌شده به صاحبانش بازمی‌گردد و زمینه آبادانی ظاهری و معنوی جامعه فراهم می‌گردد.

حجت‌الاسلام و المسلمین کرباسی با اشاره به پیامدهای بی‌توجهی به این فریضه، خاطرنشان کرد: واقعه عاشورا نشان داد بی‌تفاوتی نسبت به حلال و حرام چه آثار فاجعه‌باری دارد. امربه‌معروف فقط حوزه عفاف و حجاب نیست؛ تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی را دربرمی‌گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی تأکید کرد که امر به معروف و نهی از منکر سه سطح دارد: مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به مسئولان و مسئولان نسبت به مردم.

وی در همین زمینه سخنان رهبر معظم انقلاب را یادآور شد و گفت: مهم‌ترین بخش این فریضه، امر کردن مردم به مسئولان و مطالبه‌گری هوشمندانه و مسئولانه است. وی افزود: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که ضمانت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در گرو مطالبه‌گری مردم از مسئولان است. نباید خودمان را جدا از مدیران کشور بدانیم؛ مسئولان نمایندگان مردم هستند و اصلاح کاستی‌ها با تذکر دلسوزانه و مستمر مردم امکان‌پذیر است.

دبیر ستاد امر به معروف استان قم با اشاره به ظرفیت‌های مردمی، اعلام کرد: ستاد آمادگی دارد از توان، تخصص و انگیزه همه علاقه‌مندان در حوزه‌های مختلف استفاده کند. اجرای این فریضه، بدون مشارکت گسترده و هدفمند مردم به سرانجام نخواهد رسید

حجت‌الاسلام و المسلمین کرباسی در پایان بر ضرورت تقویت فرهنگ همگانی مطالبه‌گری و پیگیری مستمر وظایف قانونی و شرعی در جامعه تأکید کرد.

