به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر سینترای پرتغال، مرکز انجمن جامعۀ اسلامی با رویکرد اجتماعی و آموزشی فعالیت خود را گسترش داده و توانسته نمونه‌ای موفق از همزیستی و حمایت از جامعه مهاجران را ارائه دهد. این مرکز که در سال ۲۰۰۶ در یک گاراژ کوچک تأسیس شد، امروز به یک مؤسسه جامع به نام جامعه اسلامی تاپادا داس ACITMMM تبدیل شده است که خدمات آموزشی، فرهنگی و حمایت غذایی را به هزاران نفر ارائه می‌دهد، بدون توجه به مذهب، ملیت یا قومیت آنها.

این مرکز در حال ساخت یک مجتمع اجتماعی با مساحتی بیش از هفت هزار متر مربع است که شامل یک غذاخوری اجتماعی با ظرفیت ۳۰۰ نفر در روز، برنامۀ توزیع غذا برای نیازمندان و کلاس‌های آموزشی برای مهاجران خواهد بود. خالی باه، مدیر مرکز، با اشاره به آغاز کار در یک گاراژ کوچک می‌گوید این مرکز تلاش داشت هم به آموزش دینی کودکان مسلمان بپردازد و هم به تحصیل عمومی آنها در شرایطی که بسیاری از والدین زبان پرتغالی را نمی‌دانستند، کمک کند.

با گذشت نزدیک به دو دهه، ACITMMM نه تنها یک پایگاه آموزشی و دینی است، بلکه به یک مرکز اجتماعی گسترده تبدیل شده که به همه اعضای جامعه، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، خدمات ارائه می‌دهد. این ابتکار نمونه‌ای روشن از همبستگی، آموزش و تعامل بین‌فرهنگی در پرتغال محسوب می‌شود و نشان می‌دهد چگونه مراکز اسلامی می‌توانند نقش مهمی در حمایت از مهاجران و تقویت انسجام اجتماعی ایفا کنند.

