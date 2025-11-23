به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعلام خبر کمک مالی ۶.۵ میلیون دلاری از سوی «عدنان عرعور» روحانی سوری، به کمپین «فداء لحماة» (فداکاری برای حماة) در شامگاه شنبه، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

کاربران فضای مجازی با انتشار دیدگاه‌ها و پرسش‌هایی درباره منبع این مبلغ کلان، گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کردند. در همین حال، شبکه «الإخباریة السوریة» در خبری فوری، رقم این کمک مالی را اعلام کرد. عرعور تاکنون در حساب خود در پلتفرم «ایکس» تأیید مستقیمی درباره این کمک منتشر نکرده، اما پیش‌تر نوشته بود: «چقدر آرزو داشتم در همه کمپین‌های جمع‌آوری برای ساخت سوریۀ عزت و کرامت شرکت کنم… اما بیماری‌ای که دو ماه پیش گریبانم را گرفت مانع شد. امیدوارم همه عذر مرا بپذیرند.» وی همچنین دعا کرده بود که «خداوند سوری‌ها را در ساختن کشورشان با ایمان و آبادانی یاری کند.»

در مراسم «فداء لحماة»، احمد الشرع، رئیس موقت سوریه، در سخنانی که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد، تأکید نمود: «زمان ساخت و بازسازی آغاز شده است.»

وی گفت: «مردمی که در شهرهایی چون حماة، حمص، ادلب، دیرالزور، حسکه، رقه، درعا، حلب، لاذقیه، طرطوس، سویداء و قنیطره زندگی می‌کنند، شایسته‌اند کشوری آباد و بزرگ بنا کنند.» الشرع در پایان اشاره کرد که سوریه با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، اما این چالش‌ها با دیدن چهره‌های نیک و وحدت مردم شکست می‌خورند.

