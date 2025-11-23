  1. صفحه اصلی
بیانیه سفارت ایران در لبنان: رژیم صهیونیستی بی‌پروا غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد

۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۲
بیانیه سفارت ایران در لبنان: رژیم صهیونیستی بی‌پروا غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، این اقدام را تجاوزی بزدلانه دانست و تأکید کرد که چنین حملاتی هرگز نمی‌تواند عزم ملت لبنان و صاحبان حق را در مقابله با ظلم درهم بشکند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در لبنان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: حوزه جنایات رژیم صهیونیستی گسترش یافته و اکنون ضاحیه جنوبی بیروت را نیز دربرگرفته است؛ اقدامی که نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل این رژیم به جان غیرنظامیان بی‌گناه لبنان است.

ادامه تجاوزات مکرر و هر روزه پس از آتش‌بس

این حمله در حالی رخ داد که رژیم صهیونیستی پس از توافق آتش‌بس با لبنان بارها مناطق جنوبی این کشور را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است که هدف از حمله اخیر، ترور «ابوعلی طباطبایی» فرمانده ارشد حزب‌الله بوده است.

