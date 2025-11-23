کد مطلب: 1753435

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، این اقدام را تجاوزی بزدلانه دانست و تأکید کرد که چنین حملاتی هرگز نمی‌تواند عزم ملت لبنان و صاحبان حق را در مقابله با ظلم درهم بشکند.