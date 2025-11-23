به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان امروز یکشنبه از شهادت یکی از فرماندهان برجسته خود «هیثم طباطبایی» در پی حمله هوایی اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در منطقه حارة حریک در ضاحیه جنوبی بیروت خبر داد.
این جنبش در بیانیهای اعلام کرد: فرمانده بزرگ طباطبایی(ابوعلی) پس از مسیری سرشار از جهاد، صدق، اخلاص و ثبات بر مسیر مقاومت، به صف برادران شهید خود پیوست. او تا واپسین لحظههای زندگی پربرکتش در میدان مقابله با دشمن اسرائیلی در تلاش و فعالیت مداوم بود.
این بیانیه افزود که طباطبایی در مسیر دفاع از سرزمین و مردم خود، هرگز خستگی و سستی نشناخت. او از آغاز شکلگیری مقاومت در آن حضور داشت و از جمله فرماندهانی بود که پایههای اصلی مقاومت را بنا کردند تا این نیروی مقاوم، مقتدر و سربلند باقی بماند و از وطن دفاع کرده و پیروزی بیافریند.
حزبالله تأکید کرد که مجاهدان با حمل خون پاک او بر دوش، با ثبات و شجاعت به راه خود ادامه خواهند داد تا تمامی پروژههای دشمن صهیونیستی و حامی آن، آمریکا، را به شکست بکشانند.
پیشتر، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که هیثم طباطبایی را در حمله ظهر امروز به ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داده و به شهادت رسانده است.
وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که این حمله هوایی اسرائیل، ۵ شهید و ۲۸ مجروح برجای گذاشته است.
