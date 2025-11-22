شهادت یک تن در حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه با یک حمله هوایی، خودرویی از نوع «رابید» را در جنوب لبنان هدف قرار داد که به شهادت یک نفر انجامید.

طبق گزارش «خبرگزاری ملی لبنان»، این حمله در منطقه زوطر شرقیه از توابع استان النبطیه رخ داد. خبرنگار شبکه المیادین نیز تأیید کرد که جنگنده‌های اسرائیلی خودرو را در داخل روستا هدف گرفتند.

این حادثه تنها یک روز پس از آن رخ داد که شامگاه جمعه، یک شهروند دیگر در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در اطراف شهرک فرون در جنوب لبنان به شهادت رسید.

گفتنی است بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان تا ماه جاری، از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی و نقض‌های مکرر آتش‌بس، دست‌کم ۳۳۲ نفر شهید و ۹۴۵ نفر زخمی شده‌اند.

.................................

پایان پیام/ 167