به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری لبنان از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در جاده ارتباطی «النبطیه – شوکین» خبر دادند که در پی آن یک نفر به شهادت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در ادامه تجاوزات اخیر اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان صورت گرفته و موجی از خشم و نگرانی در میان مردم و مقامات لبنانی برانگیخته است.

به گزارش شبکه المنار، این حمله در حدفاصل شهر النبطیه و شهرک شوکین انجام شده و هدف آن یک موتورسیکلت بوده است. منابع محلی هنوز هویت کامل شهید و مجروحان را اعلام نکرده‌اند.

ادعای ارتش اسرائیل: ترور مسئول زیرساخت‌های حزب‌الله

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده که هدف این حمله، «ابراهیم محمد رسلان» مسئول بازسازی زیرساخت‌های حزب‌الله بوده و وی در این عملیات ترور شده است. این ادعا هنوز از سوی منابع رسمی لبنانی یا حزب‌الله تأیید نشده است.

در واکنش به این حمله، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بدون پایبندی به هیچ‌گونه توافق یا قانون بین‌المللی، به نقض مکرر آتش‌بس ادامه می‌دهد. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، در تازه‌ترین سخنرانی خود اعلام کرد که موارد نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل به بیش از ۵ هزار مورد رسیده است.

افزایش تنش در جنوب لبنان

این حمله پهپادی تنها چند ساعت پس از تجاوز زمینی نظامیان اسرائیلی به شهرک بلیدا و اشغال موقت ساختمان شهرداری آن صورت گرفت. ارتش لبنان در واکنش به این اقدامات به حالت آماده‌باش درآمده و نیروهای بیشتری به مناطق مرزی اعزام کرده است.

تحولات اخیر نشان‌دهنده افزایش تنش در مرزهای جنوبی لبنان و احتمال گسترش درگیری‌ها در روزهای آینده است. ناظران منطقه‌ای هشدار داده‌اند که ادامه تجاوزات اسرائیل ممکن است به واکنش‌های شدیدتر از سوی گروه‌های مقاومت منجر شود.

