به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لندن میزبان رویداد بینالمللی اقتصاد حلال/London Halal Forum 2025 با حضور جمعی از فعالان اقتصادی بینالمللی، اندیشمندان و همچنین سیاستگذاران بود؛ رویدادی دو روزه که در مرکز نمایشگاهی ExCeL این شهر برگزار شد و فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، سیاستگذاران و شرکتهای حوزه محصولات و خدمات حلال را گرد هم آورد. این اجلاس به بررسی آینده اقتصاد حلال در جهان و فرصتهای نوین سرمایهگذاری و همکاری در بازارهای بینالمللی پرداخت.
در این کنفرانس، موضوعاتی از جمله نوآوری در تولیدات حلال، استانداردهای بینالمللی، بازار مالی اسلامی، فناوری، مد و زنجیره ارزش بازار حلال مورد بحث قرار گرفت. یکی از محورهای برجسته اجلاس، تمرکز بر نقش زنان و جوانان در اقتصاد حلال بود و شبکه پیشرفت زنان کشاورز (WOFAN) به دلیل فعالیتهای انساندوستانه و حمایت از زنان و افراد دارای معلولیت در بخش کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفت.
در جریان اجلاس، افراد برجسته در حوزه اقتصاد مانند یوسف خلاوی، دبیر کل AlBaraka Forum و محمد علی الادرت، رئیس Libyan Foreign Bank بر اهمیت همکاریهای بینالمللی، شفافیت، پایداری و حاکمیت اخلاقی در اقتصاد اسلامی تأکید کردند. آنها همچنین خواستار تعامل بیشتر با سیاستگذاران برای رفع موانع دسترسی میلیونها مسلمان به خدمات مالی و محصولات حلال شدند.
رسانۀ محلی مالزی در این باره نوشت این رویداد فرصتی منحصربهفرد برای گفتوگو، سرمایهگذاری و ایجاد همکاریهای پایدار در اقتصاد حلال فراهم کرد و لندن را به عنوان یک قطب جهانی برای رهبری اقتصادی بینالمللی در حوزه محصولات و خدمات حلال تثبیت نمود. همچنین برگزارکنندگان رویداد اعلام کردند ارزش بازار جهانی حلال اکنون بیش از ۲.۴ تریلیون دلار است و این اجلاس میتواند مسیر توسعه بیشتر این بازار را هموار کند.
