برگزاری سومین مجمع جهانی تجارت حلال برزیل با حضور سران کشورهای عربی و اسلامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران کشورهای عربی و اسلامی روزهای دوشنبه و سهشنبه در سومین دوره «مجمع جهانی تجارت حلال برزیل» شرکت خواهند کرد. این رویداد با همکاری اتاق بازرگانی عرب-برزیل و مرکز صدور گواهی حلال فامبراس در شهر سائوپائولو برگزار میشود.
به گزارش منابع خبری، هدف از این مجمع بررسی روندها و فرصتهای تجاری در بازار جهانی محصولات حلال است؛ بازاری که بر اساس برآوردها تا سال ۲۰۲۸ به ارزش تولید ناخالصی نزدیک به دو تریلیون دلار خواهد رسید.
خالد حنفی، دبیرکل اتحادیه اتاقهای بازرگانی عربی، در افتتاحیه این همایش سخنرانی خواهد کرد و در روز دوم، ریاست نشست «شراکتهای راهبردی میان برزیل و کشورهای اسلامی» را بر عهده دارد که در آن پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، زنجیره تأمین محصولات حلال و نقش برزیل بهعنوان مرکز صادرات بررسی میشود.
در این مجمع همچنین یوسف الحربی، معاون مرکز حلال عربستان سعودی، یوسف خلاوی، دبیرکل اتاق اسلامی بازرگانی و توسعه، و احسان اووت، دبیرکل مؤسسه استاندارد کشورهای اسلامی (مستقر در استانبول) سخنرانی خواهند کرد.
ابراهیم الزبن، سفیر فلسطین و رئیس هیئت سفیران عرب در برازیلیا، نیز در افتتاحیه مجمع حضور دارد. پیامهای ضبطشده از رئیسجمهور موقت برزیل، ژرالدو آلکیمین، و وزیر خارجه این کشور نیز پخش خواهد شد.
موضوع محوری امسال «حلال سبز» با تمرکز بر پایداری زیستمحیطی است. در حاشیه نشست، نمایندگان بخش خصوصی، مراسم امضای تفاهمنامهها، رونمایی از کتاب و پذیرایی با محصولات حلال برگزار خواهد شد.
