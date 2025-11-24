به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «گای پیرس» بازیگر استرالیایی، روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) خود نوشت: هرگز در زندگیام از هیچ مردمی به اندازهٔ اسرائیلیها چنین بیزار نشدهام.
او با بیان اینکه «هر روز شاهد بیاعتنایی و تحقیر مطلقِ زندگی فلسطینیها از سوی اسرائیلیها هستم»، این رویکرد را «شرمآور» توصیف کرد و گفت عاملان چنین «اعمال زشتی» هر روز انسانیت را یک گام بیشتر به عقب میرانند.
پیرس همچنین کلیپی از شبکه الجزیره را به اشتراک گذاشت که پسر ۱۵ساله فلسطینی را به تصویر میکشید که توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی هدف تیراندازی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این نوجوان پس از زخمیشدن بدون هیچگونه کمک پزشکی رها شد و همین امر به شهادت او انجامید.
