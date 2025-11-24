حمله سایت اسرائیلی به «پپ گواردیولا»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پپ گواردیولا که در حمایت از مردم فلسطین سنگ تمام گذاشته؛ حالا سایت ONE اسرائیل از شکست سیتی مقابل نیوکاسل برای انتقاد از پپ استفاده کرد و او را «مربی مضطرب و بدون چاره» توصیف کرد.
گواردیولا در عرض یک هفته، دومرتبه از مردم فلسطین حمایت کرد و مردم اسپانیا را به حضور در ورزشگاهها برای بازی خیریه تیم ملی فلسطین تشویق کرد.
همچنین حمایت سرمربی سابق بارسلونا از مردم غزه به یک هفته پیش برنمیگردد؛ بلکه این اسطوره مربیگری بارها از رنج و کشتار مردم فلسطین صحبت کرده است.
حالا رسانه اسرائیلی با انتشار تصاویر نگران گواردیولا بعد از باخت مقابل نیوکاسل به دنبال انتقام گرفتن از او است.
سایت ONE مینویسد که مربی سیتی به جای فوتبال بیشتر حاشیهسازی میکند تا این طور شکست بخورد.
