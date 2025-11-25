غزه پس از دو سال درگیری؛ آمار تلفات به بیش از ۶۹ هزار شهید رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت نوار غزه امروز سه شنبه ۴ آذرماه گزارشی تکان‌دهنده از تلفات ناشی از درگیری‌های ادامه‌دار از اکتبر ۲۰۲۳ منتشر کرد که بر اساس آن، شمار کلی قربانیان به ۶۹,۷۷۵ شهید و ۱۷۰,۹۶۵ مجروح رسیده است. این آمار در حالی اعلام می‌شود که به گفته مقامات فلسطینی، درگیری‌ها پس از دو سال با توافق آتش‌بس بین حماس و اسرائیل که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد، پایان یافته است.

بر اساس بیانیه آماری روزانه این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷ شهید (شامل ۳ مورد جدید و ۱۴ جسد کشف شده از زیر آوار) و ۱۶ مجروح وارد بیمارستان‌های نوار غزه شده‌اند.

با وجود اعلام رسمی پایان درگیری‌ها، گزارش‌ها حاکی از ادامه نقض آتش‌بس توسط نیروهای اسرائیلی است. وزارت بهداشت اعلام کرد که اسرائیل از تاریخ ۱۱ اکتبر گذشته، به بهانه نقض توافق، مسئول کشته شدن ۳۴۵ فلسطینی و مجروح شدن ۸۸۹ نفر دیگر است. این نقض‌ها شامل حملات توپخانه‌ای به مناطق غیرنظامی و تیراندازی به سمت مردم عادی می‌شود.

تأکید شده است که تعداد زیادی از قربانیان همچنان زیر آوار خانه‌های ویران‌شده و در جاده‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل نبود امکانات یا ادامه درگیری‌ها قادر به دسترسی و بیرون کشیدن آن‌ها نیستند. دفتر رسانه‌ای دولتی غزه تخمین می‌زند که حدود ۹۵۰۰ نفر در حال حاضر مفقود بوده و سرنوشتشان نامعلوم است.

علاوه بر نقض نظامی، تل‌آویو به تعهدات کلیدی خود در توافق آتش‌بس عمل نکرده است. از جمله این تعهدات، ورود صدها دستگاه ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز برای پاکسازی ۷۰ میلیون تن آوار است که از تخریب ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی غزه ناشی شده است. در مقابل، اسرائیل تنها تجهیزات محدودی را برای تسریع در عملیات جستجوی اجساد اسرای خود در غزه، وارد کرده است.

