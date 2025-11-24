به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حقوق بشری «بتسیلم» در گزارش خود عنوان کرد که رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تاکنون، هزار و سه فلسطینی را کشته است.
این گزارش میافزاید که شهرک نشینهای صهیونیست در کرانه باختری به صورت روزانه به فلسطینیها حمله میکنند بدون اینکه مجازات شوند.
بنا بر این گزارش، برغم وجود اسناد قاطع، نهادهای اسرائیلی هیچ یک از این پروندهها را پیگیری نمیکنند.
در ادامه این گزارش آمده است که در ۲۱ پروندهای که فلسطینیها توسط صهیونیستها کشته شدهاند، اسرائیل این قتلها را محکوم یا درباره آنها تحقیق نکرده است.
بنا بر این گزارش، ارتش از اکتبر۲۰۲۳ در کرانه باختری سیاست تیراندازی بدون محدودیت و بی هدف را به صورت هدفمند در پیش گرفته است.
در پایان این گزارش آمده است که هزاران شهرکنشین صهیونیست در این منطقه توسط ارتش مسلح شدهاند.
