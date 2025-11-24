به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - آیت‌الله رضا رمضانی صبح امروز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ در مراسم روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در شبستان حرم مطهر آقاسید جلال الدین اشرف در آستانه اشرفیه برگزار شد، گفت: ارزش این‌گونه مجالس در مردمی بودن آن است و هرچه ارتباط مردم با مجالس اهل‌بیت(ع) بیشتر باشد، پایداری و برکت آن افزون‌تر خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: بقاع متبرکه باید محفل درس باشند؛ همان‌طور که مساجد نیز باید محل آموزش قرآن، نهج‌البلاغه، نهج‌الفصاحه، صحیفه سجادیه و احکام باشند تا نسل امروز با معارف اهل‌بیت(ع) مأنوس شود.

وی با اشاره به برکات معنوی جلسات صبحگاهی، تصریح کرد: این جلسات از روزی و برکت فراوانی برخوردار هستند. ایشان ضمن قدردانی از روحانیون، پیشکسوتان و مؤمنین شهر، تأکید کرد که این مجالس سرمایه رشد معنوی جامعه هستند.

آیت‌الله رمضانی در ادامه به حدیثی از حضرت فاطمه‌زهرا(س) اشاره کرد و گفت: همه کلمات اهل‌بیت(ع) نور است؛ زیرا از منبع نور صادر شده و می‌تواند فکر، اخلاق و رفتار انسان را روشن کند.

وی ضمن تشریح این حدیث، توضیح داد: انسان برای رشد، نیازمند یک «مسیر صعودی» است؛ مسیری که با ایمان، فکر پاک، اخلاق بلند و عمل صالح طی می‌شود و انسان را به حیات طیب و زندگی پاک می‌رساند.

وی تأکید کرد: خداوند انسان را به زندگی بی‌نهایت دعوت کرده و راه رسیدن به این حیات، تلاش و زحمت در مسیر ایمان و عمل صالح است.

او افزود: ایمان بدون عمل انسان را دچار خسران می‌کند و پیامبران آمده‌اند تا به ما بیاموزند امور اصلی را اصلی و امور فرعی را فرعی بدانیم و گرفتار جابه‌جایی ارزش‌ها نشویم.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تعبیر مرحوم علامه حسن‌زاده آملی که انسان برای «دانایی» و «دارایی» خلق شده، گفت: دارایی حقیقی آن است که همراه انسان بماند، نه دارایی ظاهری چون خانه و ماشین.

آیت‌الله رمضانی بیان کرد: در نگاه توحیدی، کسی که در مسیر بندگی قرار بگیرد و به مقام «عبدالله» برسد، مقتدر و بی‌نیاز خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیث قدسی که انسان را فقیر و محتاج خدا معرفی می‌کند، گفت: اتصال به غنی مطلق، انسان را از وابستگی‌ها و حاجت بردن نزد دیگران بی‌نیاز می‌کند.

وی افزود: رسیدن به مقام اخلاص و بندگی، مقدمه رسیدن به غنا و آرامش است.

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: عبادت فقط نماز و اعمال عبادی خاص نیست؛ بلکه هر کاری که برای خدا انجام شود عبادت است. از نشستن و حرف زدن تا کار کردن، طلب روزی حلال، کمک به دیگران، حفظ آبرو، ترک غیبت و حتی خواب شب، همگی می‌تواند عبادت باشد؛ اگر برای خدا باشد.

به گفته دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، «عبادت خالصانه» پله‌های صعود انسان را شکل می‌دهد و در مقابل، برخی رفتارها مانند تهمت، مچ‌گیری و زمین زدن دیگران، مانع رشد معنوی است.

وی تأکید کرد: ما نیامده‌ایم دیگران را زمین بزنیم؛ بلکه باید دستگیر باشیم و نخست خودمان را بالا ببریم تا بتوانیم دیگران را نیز یاری کنیم.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به عظمت شخصیت فاطمه‌زهرا(س) گفت: پیامبر(ص) دست فاطمه(س) را می‌بوسید؛ نه فقط به‌خاطر دختر بودن، همسر علی(ع) بودن یا مادر حسن و حسین(ع) بودن، بلکه به‌خاطر عظمت ذاتی شخصیت او.

عضو مجلس خبرگان رهبری به خطبه مشهور حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: این خطبه به‌قدری عمیق است که برای شرح آن ده‌ها جلسه نیاز است و بزرگان همچون آیت‌الله جوادی آملی برای توضیح یک فراز آن ۴۵ دقیقه سخن گفته‌اند.

وی در ادامه روایت محبوبی درباره شفاعت حضرت زهرا(س) نقل کرد و گفت: در روز قیامت، حضرت درخواست می‌کند تا بتواند دستگیر کسانی باشد که محبت اهل‌بیت را در دل دارند و برای حسین(ع) گریه کرده‌اند، و خداوند نیز این شفاعت را می‌پذیرد.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: اگر انسان به اسم الهی و حقیقت ذکر توجه کند، اسرار فراوانی در آن نهفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بخش‌هایی از فرازهای خطبه فاطمی را با صوت قرائت کرد و گفت: این فرازها اسرار احکام و فلسفه عبادات را بیان می‌کند و نشان می‌دهد که هر عبادت، آثاری درونی و بیرونی در ساختن انسان دارد.

وی تصریح کرد: خطبه حضرت زهرا(س) دریایی بی‌انتها از معرفت، فلسفه توحیدی، اخلاق الهی و سرّ احکام است.

آیت‌الله رمضانی در پایان تأکید کرد: سیره و سخنان حضرت فاطمه(س) نقشه جامع رشد انسان است؛ انسانی که اگر با معرفت و عبادت خالصانه حرکت کند، می‌تواند به قله بندگی و حیات پاک برسد.

