مهاجران افغانستانی مشهد میزبان عزاداران فاطمی شدند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س)، شهر مشهد شاهد برپایی موکب‌های متعدد مهاجرین افغانستانی برای پذیرایی از زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) بود.

در این ایام موکب‌های مهاجرین افغانستانی در کنار سایر موکب‌ها با توزیع چای، غذای گرم و نذورات، به استقبال عزاداران رفتند.

یکی از این موکب‌ها با نام مبارک سیدالشهدا(ع) است که برای چندمین سال متوالی در محله طلاب مشهد برپا می‌شود و میزبان رهگذران بسیاری است.

یکی از برگزارکنندگان این موکب با بیان اینکه برپایی این مراسم افتخاری برای جامعه مهاجرین افغانستانی است، تأکید کرد: «پاسداری از شعائر اهل‌بیت(ع)، سنت مشترک میان دو ملت ایران و افغانستان است.»

زائران و مجاوران ایرانی نیز با استقبال از این اقدام، بر لزوم تداوم و گسترش چنین برنامه‌های مشترکی برای زنده نگه داشتن یاد و نام اهل‌بیت(ع) تأکید کردند.

