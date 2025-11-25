به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» عصر روز چهارشنبه، 3 آذر 1404 در مراسم یادواره شهدای مسجد فاطمیه رشت با اشاره به حضور در مجلسی منسوب به شهدا، یاد همه شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دانشمندان هستهای، فرماندهان جهادی و شهدای استان و شهرستان را گرامی داشت.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه شهادت حضرت زهرا(س) روزی پرحزن برای همه مسلمانان است، افزود: علما، مراجع، عرفا و عموم مردم یک عشق و ارادت عجیب نسبت به حضرت فاطمه(س) دارند.
وی با اشاره به حالات ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی و علمای بزرگ در مجالس فاطمیه، اظهار داشت: نام حضرت که برده میشد، سراسر وجودشان مملو از محبت بود و با همین ارتباط معنوی میدانها را فتح میکردند.
آیتالله رمضانی با تأکید بر اینکه انتساب حضرت فاطمه(س) به پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و اهلبیت(ع) هرچند افتخارآمیز است، اما نباید شخصیت مستقل و مقامات حقیقی ایشان نادیده گرفته شود، تصریح کرد: عمر حضرت کوتاه بود اما بسیار اثرگذار بود؛ او یک جریان پایدار در تاریخ ایجاد کرد که میتوان آن را «جریان کوثر» نامید.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: جریان کوثر، جریان توحید است؛ در مقابل جریان تکثّرگرایی که ریشه در ثروتطلبی، قدرتطلبی، استعمار، استکبار و تمایلات حیوانی دارد.
فعل توحیدی در رفتار و سیره حضرت زهرا(س)
وی با تبیین مقام توحیدی حضرت فاطمه(س) گفت: تمام افعال حضرت، فعل توحیدی است و رنگ الهی دارد؛ از همین رو برای همه ائمه معصومین(ع) حجت است.
آیتالله رمضانی با اشاره به ارتباط خاص ملائکه با حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر(ص) و وجود «مصحف فاطمه» افزود: این مصحف امروز در اختیار امام زمان(عج) است و روایات متعددی درباره آن نقل شده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان روایت پیامبر(ص) درباره عرضه خواستهها از طریق جبرئیل گفت: حضرت پاسخ دادند: من غرق در سخن با خدا هستم و از خدا غیر خدا را نمیخواهم. مطلوب من فقط اوست.
وی تأکید کرد: رسیدن به چنین غنایی، اتصال کامل به غنی مطلق را میطلبد؛ ما همه فقیر به خداییم.
نقش محوری امیرالمؤمنین(ع) و شهادت به عظمت فاطمه(س)
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین(ع) به عنوان باب علم و معرفت گفت: حضرت علی(ع) درباره فاطمه(س) فرمودند: نعمالعَونُ علی طاعةِ الله.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بهواسطه مقامات حضرت زهرا(س)، توسلات به ایشان قفلهای بسیاری را باز میکند و روزیهای فراوانی را شامل حال انسان میسازد.
حضور همهجانبه حضرت در عرصههای اجتماعی، سیاسی و تربیتی
وی با یادآوری سختیهای دوران مکی، شعب ابیطالب، هجرت، جنگها، پرستاری از پیامبر(ص) و همراهی با امیرالمؤمنین(ع)، گفت: فاطمه(س) در همه میدانها حاضر بود؛ مادری نمونه، همسری بینظیر، عارفی آگاه، و انسانی مطلع از همه جریانهای سیاسی و اجتماعی.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: هیچکس در آن هفتاد و پنج روز مانند حضرت زهرا(س) نتوانست جریان ولایت و امامت را معرفی کند؛ همانگونه که زینب کبری(س) کربلا را زنده نگه داشت، فاطمه(س) نیز امامت را احیا کرد.
ابعاد حضرت در حکمرانی دینی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه نظام دینی نمیتواند سکولار باشد، گفت: در حکمرانی دینی، دین باید در جامعه ظهور داشته باشد. واجبات برای مصلحت انسان است و اگر ترک شود جامعه پسرفت میکند و به سمت تحریف و بدعت میرود.
وی با استناد به نهجالبلاغه تأکید کرد: اگر دین به دست اشرار بیفتد چیزی از آن باقی نمیماند؛ همانگونه که تاریخ بنیامیه و بنیعباس نشان داد.
هشدار نسبت به بیتوجهی به حدود دینی
آیتالله رمضانی با بیان اینکه هر عضو انسان حد و حدود دارد، گفت: زبان، چشم، گوش و همه اعضا باید در مسیر الهی باشند و تجاوز از حدود، جامعه را به سمت ولنگاری، اباحهگری و بیهویتی میبرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مسائل روز اجتماعی مانند حجاب افزود: امروز بحث فقط روسری نیست؛ بحث برهنگی و ابتذال است. اگر حد و حدود برداشته شود، جامعه به اباحیگری میرسد.
وی با اشاره به خطبه ۴۴ نهجالبلاغه بیان کرد: حاکم دینی موظف است جهل را از بین ببرد و جامعه را بیدار نگه دارد؛ وگرنه دشمن نفوذ میکند.
آیتالله رمضانی با هشدار نسبت به ولنگاری فرهنگی و ابزارهای نوین مانند گوشیهای هوشمند گفت: این ابزارها در صورت بیمهار بودن، تهدیدی جدی برای نسل جوان هستند.
