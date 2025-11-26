فرهنگ شهادت باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم، با حضور در ساختمان مجمع جهانی اهل بیت(ع) قم، با آیت‌الله «رضا رمضانی» دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت الله رمضانی در این دیدار گفت: استان گیلان به لحاظ نیروی انسانی یک استان فرهیخته، فرهنگی و ممتاز است. خدمت مقام معظم رهبری بودیم و عده‌ای از نخبگان گیلانی حضور داشتند، معظم‌له فرمودند که «استان گیلان، استان ممتاز کشور است و این سخن را به لحاظ تحقیقات و بررسی می‌گویم.»

وی عنوان کرد: گیلان به لحاظ اقتصادی در عرصه‌های گردشگری، ارتباط با برخی کشورها، کشاورزی و جهات مختلف می‌تواند قطب باشد. استان گیلان از هر جهت شرایط لازم را برای رشد دارد. از این رو، مسئولان استانی همت کنند تا این استان را در جایگاه خود قرار دهند. گیلان یکی از قدیمی‌ترین استان‌های کشور است، در یک موقعیت جغرافیایی و خاصی قرار گرفته، اما هنوز به لحاظ کشوری و بین المللی در جایگاه خود قرار نگرفته است.

عضو خبرگان رهبری درباره سوابق مجاهدت‌های مردم استان گیلان اظهار داشت: گیلان به لحاظ جهادی قدمت زیادی دارد. صحبت‌های رهبر معظم انقلاب را درباره میرزا کوچک خان بشنوید. رهبر انقلاب وقتی که به میرزا کوچک می‌رسند، نهضت ایشان را دینی معرفی می‌کنند. میرزا کوچک، رهبر روحانی بود و اولین شورای روحانیت را با ریاست خود تشکیل داد. برخی نسبت به میرزا کوچک بی‌مهری کرده‌اند در حالی که ایشان شخصیتی است که به لحاظ استعداد فهم معارف دینی، ذهن عمیقی داشته است.

وی تأکید کرد: در ورودی استان گیلان، تابلوهایی در شأن استان نصب شود و این استان را شهری فرهنگ‌دوست، انقلابی و شهیدپرور معرفی کند.

آیت الله رمضانی خواستار معرفی بهتر استان گیلان شد و افزود: استان گیلان به لحاظ سیاسی، اجتماعی و انقلابی، جایگاه مهمی دارد و خیلی بهتر می‌توان آن را معرفی کرد. در این راستا، رسانه استانی نقش مهمی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری یادواره شهدای گیلانی مقیم قم را کار بسیار ارزشمندی معرفی کرد و اظهار داشت: علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرهنگ شهید نیز باید احیاء شود. امروز بیشتر از گذشته نیازمند این کار هستیم. چون گفتمان انقلاب اسلامی گفتمانی نیست که در مقام اقدام، زمان داشته باشد. بزرگداشت شهدا به عنوان یک کار بزرگ و حرکت الهی، نیازمند رشادت‌ها، صلابت‌ها و حضور میدانی است. همچنین، فرهنگ شهادت باید در جامعه جا بیفتد تا آمادگی برای همه اقشار وجود داشته باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه استان گیلان از اول نهضت تا امروزه و جنگ دوازده روزه، از اقشار مختلف شهید داشته است، در بیان پیشنهاداتی برای برگزاری یادواره شهدای گیلانی مقیم قم، گفت: جلسات و یادواره‌های استانی، کشوری، شهری، محلی و روستایی زیاد شده است. من فکر می‌کنم جلسه را با ابتکارات جدید برگزار کنید و شاید دوسالانه در قم برگزار شود، بهتر باشد تا سطح جلسه عادی نشود. همچنین کتاب یا کتابچه برای معرفی شهدای گیلانی مقیم قم، تدوین کنید.

وی افزود: در برگزاری این برنامه، رسانه استان قم را هم درگیر کنید و به یک خبر اکتفا نشود بلکه در بخش‌های مختلف، خبر یادواره در رسانه استان قم منتشر شود. همچنین می‌توان همزمان صدا و سیمای استان گیلان به صورت زنده و مستقیم این برنامه را پخش کند.

عضو خبرگان رهبری تأکید کرد: فرصت‌هایی که به دست می‌آید، بی اهمیت تلقی نشود باید از فرصت‌ها استفاده کرده و فرهنگ شهدا را به نسل جوان با ادبیات مخصوص آن منتقل کنیم. همچنین از طریق هوش مصنوعی، فرهنگ شهدا را با صحنه‌های زیبا انتقال دهیم و اگر وصیت‌نامه و جمله‌های ناب شهید هم بیاید، خیلی خوب است.

وی در پایان به نقشه‌های سوء دشمنان اشاره کرد و گفت: تلاش دشمنان این است که ایران اسلامی را از گفتمانی که دارد منحرف کنند و نظام سلطه درباره حضور مردم و جایگاه رهبری کار می‌کند تا ضربه بزند.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، مسئولان چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم، از فعالیت‌های این رویداد گزارشی ارائه کردند.

..........

پایان پیام/