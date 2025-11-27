به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از اساتید پاکستانی با حضور در ساختمان مجمع جهانی اهل بیت(ع) قم، با دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) دیدار کردند.
آیتالله «رضا رمضانی» در این دیدار درباره رابطه علم و دین گفت: برخی دنبال این بودند و هستند که بگویند بین علم و دین تعارض وجود دارد در حالی که هیچ تعارضی بین این دو نیست بلکه در قرآن میبینیم که بیش از 300 آیهی علمی داریم. دکتر مهدی گلشنی شخصیت علمی و دانشگاهی است، ایشان به تعامل دین و علم معتقد است و در آثار خود درباره این موضوع بسیار بحث کرده است. یا «رنه گنون» کتابی به نام «خدا و علم» دارد و ارتباط بین علم و اکتشافات علمی و خداشناسی را بحث کرده است. یعنی هر مقدار که دانش ما نسبت به مسائل علمی بیشتر شود، خداشناسی ما هم بیشتر میشود.
وی اضافه کرد: در قرون وسطی چون کلیسا حاکمیت داشت و اندیشه هایی در تعارض با علم مطرح می کرد و میگفتند که در بحثهای علمی، دیگران باید با ما همراه باشند از این رو مسئله تعارض علم و دین مطرح گشت. این کار افراط بود و نتیجه خوبی نداشت. برخی دنبال این بودند که بگویند که بین عقل و دین تعارض وجود دارد اما ما معتقدیم که هرکس عقل ندارد دین هم ندارد. «من لا عقل له لا دین له»، اساساً عقل میگوید که به دنبال دین و خداشناسی برویم و معاد را دنبال کنیم.
*ارتباط بین دین و سیاست
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم درباره ارتباط دین و سیاست عنوان کرد: عدهای از روشنفکران میگویند که بین دین و سیاست ارتباطی نیست، در حالی که ما معتقدیم که بر اساس دیدگاه شهید مدرس «دین عین سیاست است و سیاست عین دین است». به برخی از علما میگفتند که شما کار دینی کنید و به سیاست کاری نداشته باشید اما آیتالله کاشانی گفتند که اگر سیاست به معنای اصلاح امور انسانی است، این وظیفه ماست. اساساً ما ائمه(ع) را سیاستمداران واقعی میگوییم. در زیارت جامعه کبیره درباره ائمه(ع) عبارت «ساسة العباد» آمده است؛ یعنی سیاستمداران واقعی بندگان، اهل بیت(ع) هستند. امام رضا(ع) در تعریف امامت و امام میفرماید: «انه سائس بالعباد» امام سیاستمدار واقعی نسبت به امور بندگان است.
وی درباره ساحتهای دیگر دین یادآور شد: برخی میگویند که دین با حقوق ربطی ندارد در حالی که دین به همه ابعاد حقوقی انسان در همه ساحتها توجه دارد. برخی میگویند که دین با اخلاق هماهنگی ندارد در حالی که ما میگوییم دین عین اخلاق است. لذا دین در همه ارتباطات انسان آنجایی که یک طرف ارتباط، انسان است، حضور دارد، از قبیل: ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با انسان، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با محیطزیست و ارتباط انسان با صاحب ولایت. به عبارت دیگر، دین در همه اینها برای ما ضابطه میدهد.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه دین بزرگترین انسانها را به عنوان الگو برای ما معرفی کرده است، اضافه کرد: ما معتقدیم بعد از پیامبر(ص) بالاترین شخصیت، امیرالمومنین(ع) است. در کتابهای اهل سنت وارد شده است که علی باب العلم است، علی باب الحکمت است و علی باب الجنه است. خدا میگوید اگر همه مردم علی را دوست میداشتند من جهنم را خلق نمیکردم. علی با قرآن است و قرآن با علی است و از هم دیگر جدا نمیشوند. علی با حق است و حق با علی است. ابن ابیالحدید معتزلی میگوید هرجا علی است، حق آنجاست.
وی ادامه داد: خداوند کلید بهشت را به علی داده است. بهشت مخلوق خداست اما مشتاق حضرت علی(ع) است. همه مشتاق بهشت هستند اما بهشت مشتاق علی است. لذا هرکس میخواهد به حقیقت ایمان برسد به واسطه حبّ علی است و بغض علی کفر است.
*اصول چهارگانه مدیریت
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگر از سخنان خود به اصول مدیریت اشاره کرد و گفت: اولین اصل مدیریت، اصل علمی است. انسان باید دانش مدیریت را بداند. در هر مجموعه، باید نسبت به هدف، راهبرد و سیاستهای آن، اشراف داشته باشیم. لذا نباید از ابعاد علمی فاصله بگیریم.
وی بر رشد علمی کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: یک زمان مسلمانان مرکز ثقل دانش و علوم جهان بودند. غرب علم را از ما مسلمانان گرفت و امروزه به ما فخر می ورزد. لذا نباید در حوزه علم و دانش عقب بمانیم. رتبه علمی ایران در ابتدای انقلاب، 57 بود اما الان هفده است. ما در برخی رشتهها ما جزء دهمین کشور دنیا هستیم و در برخی رشتهها پنجمین هستیم. بنابراین تمام کشورها باید در عرصه علمی رشد کنند. البته پاکستان بخصوص در دانش هستهای پیشرفتهایی داشته و سلاح هسته ای دارد. مسلمانان از سلاح کشتار جمعی استفاده نمیکنند اما داشتن سلاح و قدرت نظامی، برای ترساندن دشمنان است. قرآن می گوید: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُم» شما باید به واسطه قدرت، دشمنان را بترسانید. در این راستا، امام خامنهای رهبر معظم انقلاب میفرماید که ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم.
وی دومین اصل مدیریتی را اصل فقهی معرفی کرد و ادامه داد: فقه به ما بایدها و نبایدها و واجبات و مستحبات و مکروهات را میآموزد. برای نمونه، بایدِ فقهی این است که اگر دشمن حمله کرد شما دفاع کرده و آداب و رفتار اخلاقی را رعایت کنید.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، همچنین گفت: سومین اصل، اخلاق است؛ اخلاقی که باید در تمام ادارات نظام اسلامی باشد. کارمندان در برخورد با مراجعین باید اخلاقی باشند. این اخلاق باعث جذب دیگران میشود. اساساً برجستگی پیامبر(ص) در اخلاق بود و خوشخلقی ایشان باعث جذب مردم بود. خداوند خطاب به پیامبر(ص) میفرماید: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» چون تو مهربان بودی، مردم به سوی تو جذب شدند و اگر تندخو بودی همه از اطرافت پراکنده میشدند. لذا در هر سطحی که هستیم، از ویژگیهای خوب ما باید خوش اخلاقی و برخورد خوب باشد.
وی اصل چهارم مدیریت را اصل ولایی معرفی کرد و عنوان داشت: یکی از معانی ولایت سرپرستی است که در آن معنای محبت نیز وجود دارد. معنای محبت در ولایت رسول الله، ولایت ائمه و ولایت فقیه وجود دارد و باید در همه سطوح باشد. لذا امام علی(ع) به جناب مالک اشتر مینویسد که مردم را با تمام وجود دوست بدار.
*اهمیت در کنار هم بودن علم و ایمان
آیت الله رمضانی با بیان اینکه کشورهای مسلمان اگر میخواهند رشد کنند باید علم و ایمان داشته باشند، افزود: اگر علم باشد و ایمان نباشد، نتیجه اش جنایات غزه و وحشیگری میشود. وحشیگریهای آمریکا به دلیل علمِ بدون ایمان است. تاریخ آمریکای لاتین را مطالعه کنید و ببینید آمریکاییها چقدر به سرخپوستان ظلم کردند. از طرف دیگر، در قرن بیستم، در درگیری ها و جنگ ها حدود صد میلیون انسان کشته شدند.
وی در پایان گفت: اگر علم باشد ایمان نباشد این جنایتها رخ میدهد و ملتها را تحقیر و تهدید، و دعوت به تسلیم میکنند. از طرف دیگر، نظرات خود را تحمیل میکنند و میخواهند همه را برده خودشان کنند؛ اگر همه برده باشند خوب هستند اما اگر بخواهند حقشان را بگیرند بد میشوند!
