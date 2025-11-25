به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره برگزاری برنامه محفل در کشور بنگلادش در هفته گذشته، گفت: این برنامه با اعزام قاریان و حافظان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به داکا در ادامه کلان برنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مبتنی بر دیپلماسی قرآنی انجام شده است.

وی افزود: در دوره تحولی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، طرح قرآنی رسالات الله مورد اجرا واقع شده و قرارگاه دیپلماسی قرآنی با مشارکت نهادهای قرآنی بین‌المللی شکل گرفته است. دبیرخانه این قرارگاه نیز در مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری با اشاره به اقدامات مؤثر و متنوعی که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در عرصه دیپلماسی قرآنی انجام داده است، بیان کرد: در حوزه عمومی یکی از برنامه‌های مورد استقبال و جذاب، این بود که قراء و حفاظ جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند و در محافل قرآنی جدای از مسابقات قرآنی شرکت می کنند.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: ما به عنوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از همه ظرفیت‌های قرآنی که به حدی از بلوغ و پختگی رسیده‌اند و می‌توانند در حوزه بین‌الملل مطرح شوند، حمایت می‌کنیم. برنامه محفل نیز به عنوان یک برنامه رسانه‌ای خوب مورد حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار گرفته است. این برنامه پرطرفدار قرآنی، سال گذشته در کشورهای دیگری همچون اندونزی، تانزانیا و پاکستان برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه محفل در کشور بنگلادش ابراز کرد: در این برنامه حامد شاکرنژاد سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قراء حضور پیدا کردند و خوشبختانه با استقبال خوبی توسط مردم بنگلادش به ویژه برادران اهل سنت مواجه شد. شبکه‌های مختلف بنگلادش و شبکه قرآن و شبکه سه ایران نیز به صورت مستقیم این برنامه را پخش کردند. در شبکه‌های مجازی نیز بخش‌هایی از این برنامه بینندگان بسیاری را به خود جذب کرد.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره چشم انداز فعالیت‌های قرآنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، توضیح داد: سازمان در تلاش است که هم در بخش عمومی و هم در بخش حوزه‌های قرآنی، فعالیت‌هایش را عمیق تر و گسترده کند. در موضوع تفسیر، اندیشه‌های قرآنی و کتب قصد داریم ارتباطاتی بین مراکز آموزشی و پژوهشی و نرم افزاری در دنیای اسلام برقرار و آن را و گسترده و مستحکم کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر این عقیده است که باید ارتباطات بین نهادهای مهم دینی جهان اسلام با محوریت قرآن فراهم شود و این مراکز با هم تبادل اثر و تجربه کنند. این کار منجر به شبکه سازی قرآن کریم در جهان اسلام می‌شود و اهالی قرآن را منسجم تر و متحدتر می‌کند. در این راستا پیشنهاد تشکیل مجلس قرآنی جهان اسلام داده‌ایم که پیش نویس اساسنامه آن آماده است و در آینده نزدیک در سازمان همکاری های اسلامی به تصویب خواهد رسید که امیدوارم مجلس موثری در انسجام بخشی در دنیای اسلام باشد.

وی افزود: اگر شبکه سازی و گسترش ارتباطات را به عنوان هدف میانی دیپلماسی قرآنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نظر بگیریم، هدف غایی آن، تشکیل امت واحده و امت قرآنی است. بنابراین باید به دنبال این موضوع باشیم که با محور قرار دادن قرآن کریم بتوانیم در حل مسائل دنیای اسلام از منطق قرآنی استفاده کنیم.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه هر مساله در حوزه‌های مختلف اجتماعی، قطعا راه حل قرآنی دارد ابراز کرد: با تکیه بر آیات قرآن کریم، دنیای اسلام به عنوان یک حرکت یکپارچه و وحدت آفرین حول محور قرآن کریم می‌تواند در مقابل تهدیدات بایستد و مسائل خود را حل کند.

وی ادامه داد: در خارج از دنیای اسلام با توجه نامه‌هایی که مقام معظم رهبری به جوانان و دانشگاهیان غرب نوشته‌اند و ایشان را به ارتباط با قرآن کریم و ترجمه آیات آن دعوت کرده‌اند، می‌توانیم حلقه ارتباطات قرآنی را از این طریق با آنان برقرار کنیم. همان طور که قرآن کریم در دنیای اسلام می‌تواند محور وحدت باشد در خارج از آن نیز اردوگاه مستضعفین و آزادیخواهان و افرادی که به دنبال اخلاق و معنویت هستند می‌توانند با ارتباط با مضامین معنوی قرآن کریم هم جان خود را از این سرچشمه سیراب کنند و همچنین با الهام بخشی قرآن کریم، در مقابل نسل کشی و نژادپرستی و غارتگر استکبار مقابله کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری همچنین، گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دنبال این است که در دنیای اسلام با ارتباطات مؤثر قرآنی و شبکه سازی به تشکیل امت واحده کمک کند و در بیرون آن نیز، انسان‌های حقیقت جو را در صف مبارزه با ظلم قرار دهد تا دنیایی سالم تر و معنوی تر داشته باشیم.



