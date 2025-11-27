به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ یک گروه برجسته مدافع حقوق زنان مسلمان در استرالیا اقدام اخیر سناتور «پائولین هانسون» در ورود با برقع به صحن سنا را محکوم کرده و آن را «نمایش سیاسی زیانبار» توصیف کرده است. ماها عبدو مدیر اجرایی «زنان مسلمان استرالیا» گفت این رفتارها انسجام اجتماعی را تضعیف میکند و نگرشهای آسیبزننده نسبت به اقلیتها را تقویت میکند.
او در گفتوگو با The Senior تأکید کرد که استفاده مکرر هانسون از برقع بهعنوان ابزار سیاسی هیچ نسبتی با واقعیت زندگی زنان مسلمان در استرالیا ندارد. وی گفت: «بهعنوان یک زن مسلمان سالخورده و از سوی زنان مسلمان استرالیا، تلاشهای مکرر سناتور هانسون برای تمسخر پوشش ما بیانگر ارزشهای جامعه ما نیست.»
هانسون، رهبر حزب «یک ملت»، هفته گذشته پس از حضور در صحن سنا با پوشیدن برقع از ورود به مجلس در آخرین هفته کاری منع شد. این اقدام درست پس از ناکامی او در پیشبرد لایحهای برای ممنوعیت پوشیدن این پوشش در اماکن عمومی صورت گرفت.
مجلس سنا پس از این اتفاق، او را رسماً مورد توبیخ قرار داد و به دلیل امتناع از عذرخواهی، ممنوعیت ورود او را برای هفت روز کاری دیگر تمدید کرد. هانسون در یک نشست خبری پس از تعلیق خود اعلام کرد که «بر سر موضعش ایستاده» و به اقداماتش ادامه خواهد داد.
این نخستین بار نیست که هانسون چنین اقدامی انجام میدهد؛ او در سال ۲۰۱۷ نیز با پوشیدن برقع وارد سنا شده بود و در آن زمان توسط دادستان کل وقت، «جورج براندیس»، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت و این رفتار «هولناک» توصیف شد.
ماها کریم عبدو گفت این «نمایش تازه» نه سازنده است و نه نوآورانه، و تنها الگوی تکراری هدف قرار دادن زنان مسلمان از طریق ژستهای سیاسی را بازتولید میکند. به گفته او، «تقلیل هویت زنان مسلمان به ابزاری برای نمایش سیاسی، نادیدهگرفتن تجربه زیسته آنان است و به نگرشهایی دامن میزند که تبعیض، آزار و خشونت جنسیتی را ممکن میسازد.»
وی تأکید کرد که زنان مسلمان بنا بر دلایل فرهنگی، معنوی و شخصی پوشش خود را انتخاب میکنند و در عرصههای اجتماعی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی استرالیا با پشتکار و استقامت حضور دارند. او گفت دغدغههای اصلی زنان مسلمان سلامت خانواده، امنیت کودکان و آیندهای فراگیر برای کشور است؛ نه نمایشهای سیاسی جنجالی.
