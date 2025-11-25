به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سه نهاد نمایندگی مسلمانان فرانسه در استانهای لواریه، أوب و بوش دو رون، رسماً علیه شرکت معتبر نظرسنجی فرانسوی ایفوب (IFOP) به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی مناقشهبرانگیز شکایت کردند. این شکایت که توسط وکلای شاکیان به دفتر دادستان کل تسلیم شده، شرکت ایفوب را متهم به نقض قانون بیطرفی نظرسنجیها و پخش هدفمند اطلاعات مغرضانه میکند.
این نظرسنجی که در تاریخ ۱۸ نوامبر به سفارش مجله «اکران دو فای» (Écran de Veille) انجام شد و در رسانههای راستگرا به شدت برجسته گردید، با عنوان «ارزیابی وضعیت مربوط به رابطه مسلمانان در فرانسه با اسلام و افراطگرایی اسلامی» منتشر شد.
وکلای شوراهای اسلامی، آقایان رافائل کمپف و رومن روئیز، استدلال کردهاند که این نظرسنجی، که بر روی حدود ۱۰۰۰ نفر انجام شده، عمداً اصول بیطرفی مندرج در قانون ۱۹ ژوئیه ۱۹۷۷ را نقض کرده است.
انتقادات اصلی بر چند محور متمرکز است:
۱. استفاده از سؤالات تحریکآمیز: شاکیان ادعا میکنند که این نظرسنجی با استفاده از سؤالات جنجالی، عمداً “سم نفرت را در میان عموم پخش کرده است”.
۲. دستکاری آماری در گزارش: انتقاد شدید به «ایفوب» به دلیل درج کلمه الشریعة (شریعت) در پرانتز کنار عبارت “ترجیح احکام دینی بر قانون فرانسه”، در حالی که این کلمه در هیچکدام از پرسشهای نظرسنجی مطرح نشده بود. این اقدام متهم به دستکاری آشکار در نتایج است.
۳. هدف قرار دادن اعمال قانونی: بیانیه شاکیان به طور خاص به اشاره نظرسنجی به ذبح حیوانات اشاره میکند و تأکید میکند که این عمل مذهبی قانونی است و شامل مسلمانان و یهودیان میشود، و تفسیر آن به عنوان مخالف قانون فرانسه نادرست است.
این اقدام قضایی در حالی صورت میگیرد که شورای عالی دین اسلام فرانسه (CFCM) نیز در بیانیهای، استفاده از چنین نظرسنجیهایی برای هدف قرار دادن مسلمانان را محکوم کرد. CFCM هشدار داد که نتایج این نظرسنجیها توسط «محافل ضد اسلامی» برای ترسیم تصویری از مسلمانان فرانسه به عنوان تهدیدی داخلی و وجودی برای کشور استفاده شده است.
این اختلافات در حالی شدت میگیرد که بر اساس دادههای وزارت کشور فرانسه، حوادث مرتبط با اسلامهراسی در سال جاری میلادی ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با توجه به سابقه ایفوب و شبهات مطرح شده درباره سفارشدهنده نظرسنجی توسط وبسایت تحقیقی مدیابارت، این شکایت میتواند تأثیرات قابل توجهی بر نحوه برگزاری و انتشار نظرسنجیهای مرتبط با اقلیتهای مذهبی در فرانسه داشته باشد.
