به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن پزشکی اسلامی استرالیا (AIMA) با همکاری نهادهای دانشجویی مسلمان، کارگاه آموزشی ویژه‌ای را برای مقابله با اسلام‌هراسی در محیط‌های دانشگاهی و حرفه‌ای برگزار کرد. این برنامه با حضور حدود ۳۰ دانشجوی مسلمان رشته‌های بهداشت و درمان و متخصصان این حوزه در ایالت کوئینزلند برگزار شد.

در آغاز برنامه، مصطفی حمیمی، دبیر ایالتی انجمن پزشکی اسلامی استرالیا، بر اهمیت توانمندسازی نسل جدید پزشکان مسلمان برای شناسایی، گزارش و مقابله آگاهانه با تبعیض تأکید کرد.

در ادامه، دکتر نورا اَمَث، مدیر اجرایی مشترک نهاد «ثبت اسلام‌هراسی استرالیا»، در سخنرانی خود اسلام‌هراسی را نوعی نژادپرستی مبتنی بر برداشت‌های منفی از هویت یا ظاهر اسلامی دانست و با استناد به داده‌های ملی، توضیح داد که این پدیده اغلب به شکل طرد اجتماعی، کلیشه‌سازی و تبعیض ساختاری بروز می‌کند، نه صرفاً در قالب رفتارهای خصمانه آشکار.

شرکت‌کنندگان در گروه‌های کوچک، نمونه‌های واقعی از تبعیض در محیط‌های کاری را بررسی کردند؛ از جمله امتناع از ارائه تجهیزات حفاظتی به پزشکان دارای ریش، بی‌توجهی به بیماران روزه‌دار در ماه رمضان و تمسخر پوشش یا مناسک دینی کارکنان مسلمان. دکتر اَمَث همچنین تأکید کرد که زنان مسلمان محجبه بیش از دیگران هدف آزارهای لفظی و طرد اجتماعی قرار می‌گیرند و این امر موجب اضطراب و کناره‌گیری آنان از خدمات درمانی می‌شود.

در بخش حقوقی، ریتا جَبری مارک‌وِل، وکیل موسسه «Birchgrove Legal»، چارچوب‌های قانونی و اخلاقی مقابله با تبعیض در استرالیا را تشریح کرد و به شرکت‌کنندگان آموخت چگونه موارد نقض حقوق خود را مستند و از طریق کمیسیون‌های حقوق بشر و نهادهای کاری پیگیری کنند.

در پایان، حاضران ضمن تبادل نظر در فضایی غیررسمی، بر تعهد مشترک خود برای ایجاد محیط‌های دانشگاهی و حرفه‌ای عاری از تبعیض تأکید کردند. این برنامه بخشی از تلاش گسترده انجمن پزشکی اسلامی استرالیا برای تربیت نسل جدیدی از پزشکان مسلمان با محوریت ایمان، اخلاق، عدالت و خدمت به جامعه عنوان شد.

