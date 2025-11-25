به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد ثانی حارث، استاد علوم دینی در نیجریه، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت آیات قرآن و روایات پیامبر خدا و اهل‌بیت علیهم‌السلام جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) را نشان می‌دهد.

او با اشاره به آیه تطهیر، آیه مودّت و آیه مباهله، بر عصمت و نزدیکی بی‌نظیر حضرت زهرا (س) به پیامبر خدا (ص) تأکید کرد.

این پژوهشگر نیجریه‌ای حضرت زهرا(س) را الگوی واقعی برای زن و مرد مسلمان دانست.

وی هشدار داد که الگوهای کاذب در رسانه‌های غربی می‌تواند نسل جوان را از مسیر درست دور کند.

ثانی حارث از دانشگاه‌ها و مراکز دینی خواست سیره و شخصیت آن بانوی بزرگ اسلام را به‌طور علمی و نظام‌مند مورد مطالعه قرار دهند.

او در ادامه افزود مطالعه دقیق زندگی حضرت زهرا(س) می‌تواند به تربیت اخلاقی و دینی نسل آینده کمک کند.

این عالم نیجریه‌ای معتقد است شناخت میراث حضرت زهرا(س) ، پیوند معنوی مؤمنان با اهل‌بیت(ع) را تقویت خواهد کرد.

