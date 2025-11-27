https://fa.abna24.com/xjVSB۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷ کد مطلب 1754816 اخبار جهان اخبار آفریقا صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آفریقا عکس خبری | محفل عزای شهادت حضرت زهرا(س) در منطقه کادونا، نیجریه ۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷ کد مطلب: 1754816 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان و محبان اهلبیت(ع) در منطقه گادان گایان ایالت کادونا، نیجریه در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) محفل عزا تشکیل دادند. ................ پایان پیام برچسبها شهادت حضرت زهرا(س) ایام فاطمیه شیعیان نیجریه اخبار مرتبط اعلام وضعیت فوقالعاده امنیتی در سراسر نیجریه دختران ربودهشده نیجریهای آزاد شدند دعوت یک عالم نیجریهای به مطالعه دانشگاهی میراث حضرت فاطمه(س) همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای» برگزار میشود شیخ زکزکی در دیدار با انجمن روزنامهنگاران شمال نیجریه: رسانهها باید از ایجاد تفرقه در جامعه پرهیز کنند + تصاویر یک افسر عالیرتبه ارتش نیجریه به دست داعش کشته شد
