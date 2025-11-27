  1. صفحه اصلی
عکس خبری | محفل عزای شهادت حضرت زهرا(س) در منطقه کادونا، نیجریه

۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷
کد مطلب: 1754816
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در منطقه گادان گایان ایالت کادونا، نیجریه در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) محفل عزا تشکیل دادند.

