به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دانشگاه هیوستون، پس از ایجاد تنش‌ها و برپایی چادرها، و حتی پس از نوشتن شعارهای حامی فلسطین با گچ، مقامات دانشگاه با شرکت هوش مصنوعی «داتاماینر» (Dataminr) قرارداد بستند. این شرکت با استفاده از ابزار هوش مصنوعی خود به نام هشدار اول (First Alert)، فعالیت‌های دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی و سوابق چت آن‌ها را جمع‌آوری کرده و اطلاعات را به مدیریت دانشگاه ارسال می‌کرد. این نظارت به قدری دقیق بود که هشدارهای داتاماینر مستقیماً به پلیس محوطه دانشگاه هدایت می‌شد. یکی از این موارد شامل ردیابی فعالیت‌ها در کانال «تلگرام» نیمه‌خصوصی به نام «أشباح فلسطین» بود.

این گزارش که بر اساس بیش از ۲۰,۰۰۰ صفحه سند به دست آمده از طریق درخواست‌های سوابق عمومی تهیه شده، نشان می‌دهد که این نظارت یک الگوی سیستمی در واکنش به اعتراضات دانشجویی سال ۲۰۲۴ بوده است.

دانشگاه‌های دولتی کالیفرنیا از بودجه اضطراری مقابله با بلایای طبیعی برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند. دانشگاه‌هایی در اوهایو و کارولینای جنوبی نیز از مراکز ادغام تبادل اطلاعات اطلاعاتی (Fusion Centers) گزارش دریافت می‌کردند.

در این دانشگاه، نگرانی مقامات از نارضایتی یک سازنده محلی تسلیحات نظامی پس از اعتراض دانشجویان به یکی از تأسیسات ساخت هواپیمای نظامی در فاصله ۲۵ مایلی محوطه، باعث شد تا مسئولان در ساعات خواب دانشجویان در اردوگاه، بر آن‌ها نظارت کنند.

روری مِیر از بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) این سیستم‌های نظارتی را نقض مستقیم وظیفه دانشگاه‌ها در قبال دانشجویان و جامعه خواند که باعث ایجاد محیطی ناامن و ممانعت از آزادی بیان می‌شود.

در نتیجه این نظارت‌ها، برخی دانشجویان مانند «کرک ولف» از دانشگاه ویرجینیا که تهدید به اخراج شد، مجبور شدند امنیت دیجیتال خود را افزایش داده، از تلفن‌های ارزان‌قیمت استفاده کنند و ارتباطات خود را محدود سازند تا از افشای اطلاعات توسط دانشگاه جلوگیری شود.

این تحقیقات اولیه در دوران مدیریت بایدن انجام شده است، اما نویسندگان هشدار می‌دهند که این اقدامات تشدید خواهد شد، زیرا دانشگاه‌ها پرونده‌های کارکنان و دانشجویان را با دولت ترامپ به اشتراک گذاشته و از اتهامات «یهودستیزی در محوطه» به عنوان بهانه‌ای برای قطع بودجه یا هدف قرار دادن دانشجویان استفاده می‌کنند.

این گزارش نشان می‌دهد که چگونه همکاری بین دانشگاه‌ها (که ادعای پناهگاه امن بودن دارند) و شرکت‌های خصوصی مجهز به فناوری نظارتی، به عاملی برای سرکوب آزادی بیان و تضعیف حرکت مسالمت‌آمیز دانشجویی تبدیل شده است.

