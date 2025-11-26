به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، امروز چهارشنبه به دعوت رسمی استاندار هرات، به همراه هیئتی بلندپایه اقتصادی و تجاری متشکل از مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی، عازم افغانستان شد.
احمدمعصومیفر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: این سفر رسمی دو روزه با هدف توسعه روابط و همکاریهای دوجانبه و پیگیری مصوبات سفر تابستان امسال استاندار هرات به مشهد انجام میشود.
وی افزود: یک گروه اقتصادی ۶۵ نفره استاندار خراسان رضوی را در این سفر همراهی میکنند که بخش عمده آنان فعالان بخش خصوصی هستند.
معصومیفر تصریح کرد: هیئت ایرانی علاوه بر ملاقات با استاندار هرات، در همایش مشترک اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی افغانستان در شهر هرات شرکت خواهد کرد.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق ایران خاطرنشان کرد: حملونقل، مسائل گمرکی و تجاری، همکاریهای کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری، بهداشت و درمان و همچنین همکاریهای آموزشی در حوزه فنیحرفهای از موضوعات کلیدی این سفر است.
وی اضافه کرد: استاندار خراسان رضوی و همراهانش امروز از مناطق مرزی شامل گمرک دوغارون در تایباد و ایستگاه راهآهن روزنک در خواف بازدید میکنند و سپس از چند مرکز صنعتی در هرات نیز دیدن خواهند کرد.
معصومیفر در پایان یادآور شد: روز گذشته نورمحمد متوکل، سرپرست سرکنسولگری افغانستان در مشهد، در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه حاضر شد و مسائل دوجانبه مرتبط با این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
