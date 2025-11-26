به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و چهار دختر که هفته گذشته از یک مدرسه دولتی شبانهروزی در شمال غربی نیجریه ربوده شده بودند، آزاد شدند.
این دختران در تاریخ ۱۷ نوامبر زمانی که مردان مسلح به مدرسه آنها در ایالت کبی حمله کردند، ربوده شدند.
حمله آنها موجی از ربایشهای مشابه را در ایالتهای کوارا و نیجر به راه انداخت.
رئیسجمهور نیجریه، بولاتینوبو، آزادی این دختران را تبریک گفت و خواستار تلاش بیشتر نیروهای امنیتی برای آزادسازی دیگر گروگانها شد.
