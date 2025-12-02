به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست جمهوری نیجریه روز گذشته از استعفای «محمد بدارو ابوبکر» وزیر دفاع این کشور خبر داد؛ استعفایی که در بحبوحه موجی از عملیات‌های گسترده آدم‌ربایی در کشور رخ داد و رئیس‌جمهور نیجریه را وادار به اعلام «وضعیت اضطراری امنیتی» کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر دفاع نیجریه ۶۳ ساله، به دلایل پزشکی از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

وی افزود: «استعفای او همزمان با اعلام وضعیت اضطراری ملی از سوی رئیس‌جمهور نیجریه صورت گرفت و رئیس‌جمهور قصد دارد دامنه این وضعیت را در زمان مناسب توضیح دهد.»

گفتنی است آدم‌ربایی برای دریافت باج از سوی گروه‌های مسلح در نیجریه به امری رایج تبدیل شده است؛ روندی که از سال ۲۰۱۴ و ربوده شدن ۲۷۶ دانش‌آموز دختر در شهر شیبوک توسط گروه تروریستی بوکوحرام آغاز شد.

در موج جدید این اقدامات، بیش از ۴۰۰ شهروند نیجریه‌ای طی دو هفته گذشته، عمدتاً در ایالت نیجر (واقع در مرکز-غرب کشور)، ربوده شدند؛ رخدادی که بزرگ‌ترین کشور آفریقا با جمعیت ۲۳۰ میلیون نفر را به شدت تکان داده است. این کشور تقریباً به دو بخش تقسیم می‌شود: شمال با اکثریت مسلمان و جنوب با اکثریت مسیحی.

در واکنش به افزایش این حوادث، رئیس‌جمهور نیجریه دستور به جذب نیروهای امنیتی بیشتر داد.

این موج تازه از آدم‌ربایی‌ها پس از آن رخ داد که رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید به مداخله نظامی در نیجریه کرد و مدعی شد که «مسیحیان در این کشور کشته می‌شوند»؛ ادعایی که دولت نیجریه آن را رد کرده است.

...............................

پایان پیام/ 167