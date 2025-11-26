غار حرا مملو از زباله؛ انتقاد یک بلاگر از شرایط محل نزول نخستین آیات قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک بلاگر در شبکه‌های اجتماعی میزان قابل توجهی از زباله‌ها در غار حرا، محل نزول نخستین آیات قرآن بر پیامبر اسلام (ص)، را فیلمبرداری و منتشر کرد. فیلم‌های منتشرشده نشان می‌دهند بطری‌های آب، بسته‌بندی‌های مواد غذایی و دیگر زباله‌ها در اطراف غار رها شده‌اند، موضوعی که به گفته او با اهمیت این مکان تضاد دارد.

این بلاگر، که با نام «Bike Mate PK» در فیسبوک فعالیت می‌کند، از رفتار برخی اهالی و زائران انتقاد کرد و بر مسئولیت فردی در حفظ پاکیزگی مکان‌های مقدس تأکید کرد. او یادآور شد که رعایت پاکیزگی نه تنها یک ضرورت محیط‌زیستی است، بلکه نشانه احترام به خداوند و مکان‌های مقدس پیامبر اسلام است.

غار حرا در جبل النور نزدیک مکه واقع شده و سالانه هزاران زائر مسیر سخت آن را برای بازدید از این مکان تاریخی طی می‌کنند. انتشار این ویدئو بحث‌های گسترده‌ای در فضای مجازی درباره مسئولیت ساکنین مکه و زائران و همچنین نیاز به آگاهی محیط‌زیستی بیشتر ایجاد کرده است.

