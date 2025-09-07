معاون سازمان محیط زیست: تخریب طبیعت «خیانت در امانت الهی» است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست رونمایی از «دانشنامه محیط زیست» با بیانی صریح و تأکید بر ارتباط ناگسستنی دینداری با احترام به طبیعت، تصریح کرد که انسان نمی‌تواند دین‌دار باشد اما به طبیعت احترام نگذارد و بالعکس. وی تخریب محیط زیست را نه تنها یک آسیب، بلکه خیانت در امانت الهی، ظلم به نسل‌های بعدی و مصداق «فساد فی‌الارض» دانست و بر ضرورت تغییر بنیادین نگاه و ایجاد فرهنگ مشترک زیست‌محیطی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر دلیری در سخنان خود، تمام موجودات هستی را «آیات مجسم خداوند» توصیف کرد و افزود که بی‌دلیل نیست که در قرآن کریم به درختان زیتون قسم یاد شده و درختان در حال سجده معرفی شده‌اند. وی شکستن شاخه یک درخت را به شکستن بال یک فرشته تشبیه کرد که در واقع به معنای آسیب رساندن به کودکانی است که به دلیل تخریب جنگل‌ها و مراتع، گرفتار سیل می‌شوند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اگر زندگی مقدس است، محیط زندگی نیز مقدس است، اظهار داشت که انسان به عنوان «اشرف مخلوقات» و «خلیفه‌الله» مسئولیت شرافتمندانه‌ای در قبال سایر موجودات دارد و عدم رعایت آن «تجاوز به منابع طبیعی» و «ظلم به موجودات» محسوب می‌شود.

دکتر دلیری با انتقاد از وضعیت کنونی محیط زیست و رفتار نادرست بشر، این سوال را مطرح کرد که «چرا رفتار ما محیط زیستی نیست؟». وی به آمار تکان‌دهنده‌ای از ایران اشاره کرد: سالانه ۱۳۰ میلیارد متر مکعب کسری آب که ۵ میلیارد متر مکعب نیز به آن اضافه می‌شود و فرسایش خاک ۲۵ تن در هکتار که این رقم در سطح جهان ۲ تا ۴ متر مکعب است. وی همچنین از نابودی ۱۰۲ میلیون هکتار جنگل و درخت به دلیل بیماری‌ها و دخالت‌های انسانی خبر داد و افزود که با توجه به اینکه ۹۳ درصد کشور ما خشک یا نیمه‌خشک است، این مسائل برای ایران جدی‌تر و بحرانی‌تر است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه «هنوز در این مملکت دغدغه محیط زیست به آن معنای واقعی وجود ندارد»، توضیح داد که نگرانی کنونی ما از آب به دلیل تشنگی خودمان است، نه دغدغه حفاظت از آهوی دشت یا پرواز پرنده‌ها. وی افزود: «ما همیشه در مقابل مسائل محیط زیستی ناکام مانده‌ایم، چون اقدامات خود را به بعد از مشاهده مشکلات موکول کرده‌ایم». دکتر دلیری با اشاره به اینکه از نظر فنی دیگر توان حل مشکلات محیط زیستی بدون کمک همگانی را نداریم، خواستار تغییر نگاه به توسعه پایدار، خودکفایی و امنیت غذایی شد که باید با لحاظ «تاب‌آوری زیستی» و «مشارکت مردم» همراه باشد.

وی همچنین به نابرابری جهانی در تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: «۸۵ درصد منابع جهان توسط ۱۹ درصد مردم کشورهای توسعه یافته مصرف می‌شود و ۷۵ تا ۷۷ درصد پسماندها و آلودگی‌ها را نیز همین ۱۹ درصد ایجاد می‌کنند، اما هزینه‌های آن را ما می‌پردازیم».

دکتر دلیری در پایان تأکید کرد: «اگر از زوایای مختلف به مسائل محیط زیست نگاه شود، می‌توانیم یک فرهنگ مشترک زیست‌محیطی ایجاد کنیم که معادل سرمایه اجتماعی و پایه‌ای برای اقدامات بزرگ و تأثیرگذار خواهد بود». وی افزود که سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و فرهنگ‌سازی را در اولویت قرار داده و معتقد است که علاوه بر آموزش‌های فنی و مهارتی، نگرش‌های اخلاقی و مذهبی نیز برای ایجاد انگیزه و احساس مسئولیت در قبال محیط زیست، ضروری است.

