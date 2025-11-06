به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «کاوش‌ها و چالش‌ها» اثر مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی، به زبان عربی ترجمه و در لبنان منتشر شد.

این اثر، درباره طرح مباحثی پیرامون بعضی از موضوعات اسلامی است. مطالب درج شده در این اثر که دربردارنده مطالب عنوان شده در سلسله جلسات پرسش و پاسخ نویسنده در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشد، چهار موضوع محوری را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

اشاره‌هایی به مسئولیت سنگین حوزویان و دانشگاهیان در تقویت فهم خود از اسلام و مبانی آن و تلاش در جهت فرهنگ‌سازی و تربیت نسل جدید، نقد و ارزیابی دیدگاه‌های مختلف درباره پلورالیسم دینی، تبیین نگاه اسلام به رابطه متقابل مردم و حکومت و در نهایت، شناخت حقیقت و مراتب ایمان، جوهره اصلی مباحثی است که در این کتاب عرضه شده است.

کتاب کاوش‌ها و چالش‌ها، از سوی سید علی عبدالمنعم مرتضی به زبان عربی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

...............................

پایان پیام/ 167