امت اسلامی بیش از هر زمان نیازمند وحدت است/ دشمن میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نیست؛ ما باید متحد باشیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ غازی حنینه، رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان، در نماز جمعه اهل سنت پارسیان: امت اسلامی بیش از هر زمان نیازمند وحدت، همبستگی و بازگشت به اخلاق نبوی است
شیخ غازی حنینه، رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان، که به دعوت «مجمع جهانی قادمون» به شهرستان پارسیان سفر کرده است، امروز در آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه اهل سنت این شهر حضور یافت و سخنرانی کرد.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه روز جمعه در معارف اسلامی، این روز را زمان اجتماع دلها و وحدت مسلمانان دانست و گفت: «خداوند متعال روز جمعه را برگزیده تا مسلمانان با وجود اختلاف نژاد، رنگ، قومیت و مذهب در کنار یکدیگر قرار گیرند.»
شیخ حنینه با اشاره به اهمیت صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و جایگاه آن در رفع اندوهها و افزایش برکت، افزود: «پیامبر(ص) فرمود هرکس بر من صلوات بفرستد، خداوند چندین برابر بر او درود میفرستد؛ ازاینرو در چنین روزی باید بر صلوات و ذکر الهی بیفزاییم.»
رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان با تأکید بر اینکه دعوت به سوی خدا تنها وظیفه علما نیست، اظهار داشت: «هر مسلمان میتواند با اخلاق نیک، رفتار شایسته، تبسم، گفتار خوش و برخورد کریمانه با خانواده، پدر و مادر و اطرافیان، مبلغ دین خدا باشد. دین ما دینِ اخلاق و تعامل نیکوست.»
او با اشاره به ضرورت وحدت اسلامی گفت: «دشمن امروز میان شیعه و سنی و مذاهب مختلف تفاوتی قائل نیست. صهیونیستها در فلسطین مسلمانان و حتی مسیحیان را مورد آزار قرار میدهند. امت اسلامی باید یک صدا و متحد باشد تا بتواند در برابر ظلم بایستد.»
شیخ حنینه تأکید کرد: «رنج هر مسلمان در هر نقطه جهان، رنج ماست؛ و شادی او شادی ما. امروز بیش از هر زمان نیازمند وحدت صف، الفت دلها و بازگشت به اصول پیامبر رحمت هستیم.»
وی در پایان با دعا برای ملتهای مظلوم منطقه گفت: «از خداوند میخواهیم اهل ما در فلسطین، لبنان و همه سرزمینهایی را که مسلمانان در آنها آسیب میبینند حفظ فرماید.
